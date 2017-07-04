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«Магнит» на всем своем
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«Магнит» на всем своем
Газета № 115 (2612) (0407) Бизнес, 00:05
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«Магнит» на всем своем
Ретейлер создал компании по производству полуфабрикатов и бытовой химии
«Магнит», крупнейший продуктовый ретейлер России, начал развитие собственного индустриального парка в Краснодаре. Там зарегистрированы два первых предприятия — по производству пищевых полуфабрикатов и бытовой химии
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в Краснодарском крае основатель и основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий подписал в 2015 году в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Планировалось, что в 2016–2018 годах инвестор вложит в проект у поселка Дорожный Карасунского округа Краснодара 9 млрд руб. и создаст 14 производств на территории 146 га. В период до 2020 года планировалось развивать производства еще на 371 га.

Спустя почти два года после подписания соглашения «Магнит» зарегистрировал первые два предприятия, которые будут работать на территории парка, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным реестра, в конце мая 2017 года структура «Магнита» — АО «Тандер» зарегистрировало сразу два ООО: «Волшебная свежесть» (производство бумажных изделий, парфюмерии и бытовой химии) и «Морозные припасы» (производство замороженных полуфабрикатов, в том числе мяса, мороженого и мучных изделий). Обе компании на 99,9% принадлежат напрямую «Тандеру», 0,1% — у управляющей компании «Индустриальный парк Краснодар».

Как пояснил РБК представитель пресс-службы администрации Краснодарского края, эту управляющую компанию «Магнит» зарегистрировал в 2016 году, когда приступил к реализации инвестпроекта. «Основная задача компании — строительство и эксплуатация имущественного комплекса парка», — пояснил представитель пресс-службы. Сейчас, по информации администрации, на территории парка возводят инженерную и транспортную инфраструктуру. «Кроме того, планируется возвести комбинат бытового обслуживания, общежитие для работников предприятий и другие объекты», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе «Магнита» от комментариев отказались.

По объему заявленных инвестиций проект «Магнита» занимает четвертое место в пищевой промышленности России (первое — у ЗАО «Международная сахарная корпорация», которая инвестирует $280 млн в завод по производству сахара в Ростовской области), согласно составленному агентством ​INFOLine рейтингу крупнейших отраслевых инвестпроектов в 2017 году. Краснодарский край занимает четвертое место по количеству проектов в сферах АПК и пищевого производства — общий объем планируемых инвестиций в регион на период 2017–2020 годов составляет около $448 млн, подсчитали аналитики.

Глубже в производство

Ставка на собственное производство — долгосрочная стратегия «Магнита». Еще в 2014 году Галицкий заявил, что планирует открыть 40 новых производств продуктов питания в России. В 2016 году он сообщил, что «Магнит» может вложить в собственное производство около 52 млрд руб. в ближайшие пять-шесть лет. Как сказал в ходе телефонной конференции для инвесторов председатель совета директоров компании Хачатур Помбухчан, только в 2017 году «Магнит» планирует направить на развитие производства и вертикальную интеграцию около 10 млрд руб. при общем объеме капитальных затрат холдинга на уровне 105 млрд руб.

Сейчас практически все ретейлеры наращивают продажу продуктов, производимых сторонними компаниями, под собственной торговой маркой, говорит старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. Но собственное производство позволяет лучше контролировать и маржу, и качество продукции, говорит эксперт. Однако, по словам собеседника РБК, не все смогут пойти по пути «Магнита» — необходимы серьезные вложения и огромная сеть сбыта. В перспективе «Магнит» может полностью обеспечить свои магазины собственной продукцией в отдельных товарных категориях, прогнозирует аналитик. При этом продукция завода бытовой химии и товаров гигиены может поставляться как в продуктовую розницу, так и во входящую в холдинг сеть магазинов-дрогери «Магнит Косметик».

«Магнит» начал диверсификацию в 2011 году. Тогда у компании появился тепличный комплект «Зеленая линия» на 80 га, где выращиваются огурцы, зелень, томаты и планируется выращивать шампиньоны. Сейчас компания также развивает «ТД-Холдинг», производящий продукты под собственной торговой маркой ретейлера. В конце 2016 года «Магнит» также запустил производство кондитерских изделий и выпечки на предприятиях «Кондитер Кубани» и Кубанском комбинате хлебопродуктов. В июне 2017 года «Магнит» подал ходатайство на покупку производителя картофеля в Липецкой области.

При этом по итогам 2016 года «Магнит» впервые в своей истории показал сокращение годовой прибыли — за год она снизилась почти на 8%, до 54,3 млрд руб. В первом квартале 2017 года снижение продолжилось — на 8,5% год к году, до 7,54 млрд руб.

По состоянию на апрель 2017 года сеть «Магнит» насчитывала 10 709 магазинов в формате «у дома», 237 гипермаркетов, 189 магазинов «Магнит семейный» и 3174 магазина-дрогери в 2522 населенных пунктах. У его основного конкурента — X5 Retail Group — 9817 магазинов, из которых 9002 магазина «Пятерочка», 544 супермаркета «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 181 магазин «Экспресс»​.

Авторы: Анастасия Демидова, Екатерина Костина.
Теги: «Магнит» , индустриальный парк , Краснодарский край
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