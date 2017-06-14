Ветер во главе

BP представила пять тенденций развития рынка энергетики

Компания BP выпустила свой ежегодный статистический сборник по мировому рынку энергоресурсов. РБК изучил обзор и выбрал самые главные тренды

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Нефть снова укрепляет позиции

Доля нефти в мировом потреблении первичных энергоресурсов выросла второй год подряд и составила по итогам 2016 года 33,3%. До этого 15 лет подряд (с 1999 по 2014 год) доля нефти на глобальном рынке снижалась. В 2016 году суточное потребление нефти в мире увеличилось на 1,6 млн барр., из которых на долю Индии и Европы пришлось по 0,3 млн барр. — «необычно сильный рост для этих регионов». В Китае потребление нефти выросло на 0,4 млн барр. в сутки, но в процентном отношении этот рост всего лишь на 3,3% по сравнению со средним ростом на 5,7% в 2005–2015 годах.

Средняя цена нефти марки «датированный Brent» в 2016 году составила $43,73. В приведении к долларам 2016 года это самая низкая цена нефти с 2003 года, когда баррель стоил $37,61, следует из расчетов BP. В 2017 году цена Brent пока усреднилась на уровне $53 за баррель.

«Драма и интрига» нефтяного рынка с 2014 года проистекала из противостояния двух игроков — картеля ОПЕК и американской отрасли трудноизвлекаемой нефти, пишет BP. Если добыча на Ближнем Востоке выросла на 1,7 млн барр. в сутки (больше всего — в Иране, на 700 тыс. барр.), то добыча в США снизилась на 400 тыс. барр. в сутки. Но американская сланцевая нефть «откликается на ценовые сигналы гораздо быстрее, чем традиционная нефть», и производительность сланцевых скважин растет очень быстро. Одна буровая установка, работающая сейчас в Пермском нефтегазоносном бассейне США, по эффективности превосходит три буровые конца 2014 года.

Добыча газа почти не растет

Глобальное производство природного газа в прошлом году выросло лишь на 21 млрд куб. м, или на 0,3%. Если исключить 2009 год, когда добыча снизилась непосредственно после мирового финансового кризиса, это будет слабейший рост сектора за 34 года. Главным образом это связано с тем, что в 2016 году сократилась добыча газа в США — впервые с начала «революции сланцевого газа» в середине 2000-х годов. Цены на газ в США (газовый хаб Henry) снизились в 2016 году на 5%, цены на азиатских и европейских газовых рынках упали на 20–30%.

На рынке сжиженного природного газа (СПГ) Китай остается крупнейшим источником роста импортного потребления, но примечательной особенностью 2016 года стало вхождение на рынок или экспансия новых покупателей, таких как Египет, Пакистан, Польша, Иордания, Ямайка, Колумбия, Литва. Особенно интересная картина складывается на европейском рынке, в котором видят естественное направление для поставок СПГ.

Несмотря на это, в 2016 году преимущество было явно на стороне трубопроводного газа из России, которая поставила в Европу 166,1 млрд куб. м (это 40% общеевропейского газового импорта). «Экономические мотивы в этой борьбе конкурирующих поставок очевидны: так же как это было с ответом ОПЕК на восхождение американской сланцевой нефти, у России есть сильная мотивация, чтобы бороться за удержание своей рыночной доли перед лицом растущей конкуренции со стороны СПГ», — пишет BP.

Потребление угля падает

В 2016 году доля угля в мировом потреблении первичной энергии снизилась до минимума с 2004 года (28,1%). Страной — рекордсменом по сокращению потребления угля стала Великобритания (-52,5%), у которой оно упало до уровня промышленной революции XVIII–XIX веков. В апреле 2017 года британская электроэнергетика зафиксировала первый «день без угля». При этом в целом уменьшение потребления было обеспечено прежде всего за счет США (-8,8%) и Китая (-1,6%). В России потребление угля упало на 5,5% на фоне роста выработки гидроэлектроэнергии (+9,5%).

Мировая добыча угля сократилась на 6,2% (231 млн т нефтяного эквивалента) — максимальное падение за всю историю наблюдений. В Китае показатель также уменьшился на рекордные 7,9%, или на 140 млн т.н.э., в США — рухнул на 19%, или на 85 млн т.н.э. В России добыча угля, напротив, выросла на 3,1% при среднем росте на 3,2% в последние десять лет.

Китай стимулирует рост возобновляемых источников

Самым быстрорастущим источником энергии в 2016 году снова стали возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В настоящее время на ВИЭ приходится чуть меньше 3,2% мирового потребления первичной энергии. Без учета гидроэнергии потребление ВИЭ выросло на 12%, продемонстрировав крупнейший за год прирост за все время наблюдений (+53 млн т.н.э.). Более половины роста этого сектора обеспечила ветровая энергетика (+16% за год). Производство солнечной энергии выросло на 30%. И хотя на солнечную энергию приходится лишь 18% производства ВИЭ, она обеспечила почти треть общего роста возобновляемых источников энергии.

Крупнейшей страной — производителем ВИЭ, используемых в электроэнергетике, стал Китай, обойдя США. Азиатско-Тихоокеанский регион обошел по этому показателю Европу и Евразию.

Россия снижает потребление первичной энергии

Мировое потребление первичной энергии в 2016 году выросло всего на 1%, что соответствует уровню предыдущих двух лет. Большую часть прироста обеспечили две быстро развивающиеся экономики — Индия (+5,4%) и Китай (+1,3%). Средний рост спроса на энергоресурсы в 2015 и 2016 годах был самым низким за любой двухлетний период с 1997–1998 годов. Несмотря на замедление темпов роста спроса на энергию, Китай 16-й год подряд обеспечил крупнейший в мире прирост потребления первичной энергии. Рост спроса в развитых странах Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) практически оставался на прежнем уровне, увеличившись лишь на 0,2%.

В России в прошлом году потребление первичной энергии снизилось на 1,4%, что не помешало ей остаться на четвертом месте по потреблению энергоресурсов (после Китая, США и Индии) с 5,1%.

Потребление нефти в России возобновило рост (+2,1%), несмотря на продолжающийся спад в экономике. Газ остался основным видом топлива, обеспечив 52% первичного потребления энергии в России. Потребление угля упало на 5,5% в основном из-за роста выработки гидроэлектроэнергии (+9,5%). На нефть и уголь пришлось 22 и 13% потребления первичных энергоносителей соответственно. Производство первичных ресурсов в стране выросло за год на 1,8%.

Добыча нефти выросла на 2,2% (выше средних за десять лет 1,4%). Аналогичная ситуация отмечалась в газодобыче (+0,5%; -0,1%) и выработке гидроэлектроэнергии (+9,5%; -0,3%). Добыча угля выросла на 3,1% (3,2% в среднем за десять лет). На долю России пришлось 12,2% мировой добычи нефти, 16,2% газа и 5,2% угля. Россия сохранила позицию крупнейшего в мире экспортера нефти и газа. В 2016 году Россия экспортировала 77% добытой нефти, 33% — газа и 55% — угля.

Прирост производства электроэнергии на АЭС был ниже средних показателей за десять лет (+0,3%; +2,8%), а из возобновляемых источников — выше (+6,9%; +4,0%). Доля ВИЭ в российском потреблении первичной энергии составляет лишь 0,02%.