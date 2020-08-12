В Белоруссии сообщили о возобновлении работы мобильного интернета

После трех дней перебоев утром 12 августа у пользователей в Белоруссии вновь начали работать интернет-сервисы. Минск причиной сбоев называл кибератаки из-за рубежа, эксперты не исключали, что отключения организовали сами власти

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске после нескольких дней, когда связь работала с перебоями, вновь заработал мобильный интернет. Об этом сообщает Tut.by и также передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Белорусское издание Tut.by в своем Telegram-канале опубликовало опрос о работе мобильного интернета утром 12 августа. 64% опрошенных сообщили, что у них заработала Сеть (на 8:40 мск в опросе приняли участие 54,6 тыс. пользователей, у 18% интернет не заработал, еще 18% ответили, что находятся не в Белоруссии).

Позднее Tut.by сообщило, что у пользователей из Белоруссии интернет заработал одновременно, примерно в 6:50. У них открылся доступ к большинству популярных мессенджеров и социальных сетей — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, начали работать поисковики Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Ранее белорусский государственный оператор связи «Белтелеком» заявил, что проблемы с доступом к интернету возникли в связи с многочисленными кибератаками из-за рубежа. В сообщении компании указано, что с 8 августа они начали фиксировать рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за границы, а в день выборов президента Белоруссии начались кибератаки на правительственные сайты и ресурсы. 9 августа, в день выборов президента, корреспондент РБК сообщал, что при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, а также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. 11 августа о перебоях в отображении своих сайтов сообщил ряд российских СМИ.