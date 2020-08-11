Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне. Об этом он сказал РБК.

По его словам, в Белоруссии, как и в России, может использоваться телекоммуникационное оборудование зарубежных производителей, которое может предоставлять «недекларированные возможности». Используя «скрытый функционал», возможно отключить «какие-то устройства и наиболее важные узлы» с внешней стороны, что приведет к частичной либо полной блокировке.

«DDoS-атаки, как правило, направлены на какой-то элемент инфраструктуры. Например, таким образом, можно заблокировать работу какого-то одного сервера или набора серверов», — пояснил Шаромок. Однако у телекоммуникационной инфраструктуры — «распределенная, резервированная структура», поэтому помешать ее функционированию посредством DDoS-атаки достаточно сложно, указал он.

Он предположил, что сбой в работе интернета в Белоруссии мог быть вызван «централизованно властями», либо «это было совершено удаленно службами иностранных государств» с целью дискредитации белорусских властей, предположил ученый.

«Известно, что первая и вторая войны в заливе начинались с удаленного отключения телекоммуникационной инфраструктуры в Ираке. Оборудование было западного производства, и спецслужбы, зная эти возможности, удаленно отключали, тем самым дезорганизовывали работу властных структур в Ираке», — добавил доцент НИУ МИЭТ.