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Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне. Об этом он сказал РБК.

По его словам, в Белоруссии, как и в России, может использоваться телекоммуникационное оборудование зарубежных производителей, которое может предоставлять «недекларированные возможности». Используя «скрытый функционал», возможно отключить «какие-то устройства и наиболее важные узлы» с внешней стороны, что приведет к частичной либо полной блокировке.

«DDoS-атаки, как правило, направлены на какой-то элемент инфраструктуры. Например, таким образом, можно заблокировать работу какого-то одного сервера или набора серверов», — пояснил Шаромок. Однако у телекоммуникационной инфраструктуры — «распределенная, резервированная структура», поэтому помешать ее функционированию посредством DDoS-атаки достаточно сложно, указал он.

Он предположил, что сбой в работе интернета в Белоруссии мог быть вызван «централизованно властями», либо «это было совершено удаленно службами иностранных государств» с целью дискредитации белорусских властей, предположил ученый.

«Известно, что первая и вторая войны в заливе начинались с удаленного отключения телекоммуникационной инфраструктуры в Ираке. Оборудование было западного производства, и спецслужбы, зная эти возможности, удаленно отключали, тем самым дезорганизовывали работу властных структур в Ираке», — добавил доцент НИУ МИЭТ.

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Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, проблемы с сетью в Белоруссии могли возникнуть «откуда угодно».

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«Понятное дело, что внешние атаки более заметны и менее вероятны в целом, нежели если предположить какие-то искусственные действия, инициированные самими владельцами какого-то сегмента сети», — сказал он РБК.

По его словам, часть сети может не работать или работать с перебоями «не в рамках злого умысла, а в силу каких-то технических сложностей». «Другой вопрос — чем был вызван сбой функционирования конкретных узлов, и тут уже могут быть разные версии», — отметил Ульянов. Это как внешняя атака, так и «целенаправленные внутренние действия».

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

В Минске второй день подряд наблюдаются трудности с доступом в интернет. Как рассказал корреспондент РБК, утром 10 августа заработали мессенджеры, включая Telegram, но «в целом трудности сохраняются». Сбой в работе сети, в том числе мессенджеров и социальных сетей, произошел накануне в основной день голосования на выборах президента Белоруссии. О том, что интернет отключают из-за рубежа, заявил президент Александр Лукашенко.

Теги: новости, Белоруссия, интернет, выборы
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