«Белтелеком» объяснил отсутствие доступа к интернету в Белоруссии

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Затруднения с доступом к интернету в Белоруссии возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны. Об этом сообщается на сайте белорусского оператора «Белтелеком».

Компания начала фиксировать рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за границы, с 8 августа. В день выборов президента Белоруссии начались множественные кибератаки на правительственные сайты и ресурсы «Белтелекома», говорится в сообщении.

«Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», — пояснили в «Белтелекоме». Оператор сообщил, что сейчас прилагает все усилия, чтобы восстановить связь до конца 10 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за границы. По его словам, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон.