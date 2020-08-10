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Выборы в Белоруссии ,  
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«Белтелеком» объяснил отсутствие доступа к интернету в Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Затруднения с доступом к интернету в Белоруссии возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны. Об этом сообщается на сайте белорусского оператора «Белтелеком».

Компания начала фиксировать рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за границы, с 8 августа. В день выборов президента Белоруссии начались множественные кибератаки на правительственные сайты и ресурсы «Белтелекома», говорится в сообщении.

«Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», — пояснили в «Белтелекоме». Оператор сообщил, что сейчас прилагает все усилия, чтобы восстановить связь до конца 10 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за границы. По его словам, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон.

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«Из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка», — рассказал он (цитата по БелТА).

Глава государства подчеркнул, что помехи с доступом в интернет не являются инициативой белорусских властей.

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В Белоруссии в ночь на 10 августа прошли массовые протесты после выборов президента страны, на которых Лукашенко, по предварительным данным, получил 80,23% голосов. По словам лидера республики, несанкционированными акциями управляли из-за рубежа, в том числе из Чехии.

Как передавал 9 августа корреспондент РБК, в день выборов в Белоруссии появились проблемы с доступом в интернет. Так, при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты. Также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения.

За десять дней до основного дня голосования госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на встрече с зарегистрированными кандидатами в президенты предупреждал, что в случае необходимости в стране будет ограничена работа интернета.

Теги: Белоруссия, доступ, интернет
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