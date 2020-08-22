Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс»

После прихода силовиков в офисы «Яндекс» и Uber в Минске в Viber стали задумываться о закрытии своего представительства в столице. Помимо этого, в ходе протестных акций были задержаны два сотрудника компании

Джамел Агауа (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ради безопасности своих сотрудников Viber закрыл офис в Минске, сотрудники начали работать удаленно. Об этом сообщил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа в интервью Forbes.

«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и «Яндекса». Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис», — объяснил причину закрытия офиса Агауа.

Он добавил, что не знает, почему силовики пришли в здания «Яндекса» и Uber и были ли у этого политические мотивы. Кроме того, Агауа поделился, что два сотрудника Viber были арестованы в дни, когда проходили протесты, а также был задержан отец одного из работников.

«Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали», — уточнил гендиректор. По его словам, один человек находился рядом с местом, где задержали других людей, и его сотрудники правоохранительных органов тоже решили взять.