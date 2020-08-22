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Протесты в Белоруссии ,  
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Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс»

После прихода силовиков в офисы «Яндекс» и Uber в Минске в Viber стали задумываться о закрытии своего представительства в столице. Помимо этого, в ходе протестных акций были задержаны два сотрудника компании
Джамел Агауа
Джамел Агауа (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ради безопасности своих сотрудников Viber закрыл офис в Минске, сотрудники начали работать удаленно. Об этом сообщил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа в интервью Forbes.

«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и «Яндекса». Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис», — объяснил причину закрытия офиса Агауа.

Он добавил, что не знает, почему силовики пришли в здания «Яндекса» и Uber и были ли у этого политические мотивы. Кроме того, Агауа поделился, что два сотрудника Viber были арестованы в дни, когда проходили протесты, а также был задержан отец одного из работников.

«Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали», — уточнил гендиректор. По его словам, один человек находился рядом с местом, где задержали других людей, и его сотрудники правоохранительных органов тоже решили взять.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Другой подчиненный работал наблюдателем на избирательном участке и задал там несколько вопросов руководству, из-за чего через несколько минут его арестовали. Агауа отметил, что один сотрудник уже освобожден, а второй с серьезными травмами лежит в больнице и по закону все еще находится под арестом.

«Мы не занимаемся политикой в Viber. Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать — жизненно важное», — считает гендиректор. По его словам, компания против любых форм насилия, а граждане должны иметь возможность мирно выразить свои недовольства.

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Силовики покинули минский офис «Яндекса»
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В офисе «Яндекса» в Минске на проспекте Дзержинского 13 августа пришли силовики, также в СМИ писали об обысках в офисе Uber в столице. Как рассказал собеседник РБК, сотрудники правоохранительных органов, которые пришли в здания, представились как ГУБОПиК Республики Беларусь (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. — РБК). «Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — добавил он. Также по словам собеседника, силовики не изъяли оборудование и документы, а после обыска никого из компании не задержали.

По данным Forbes, представитель компании заявил изданию, что в последнее время сотрудники офиса работали на удаленке и в самом помещении находились всего несколько человек.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, согласно подсчетам избиркома, набрал чуть более 80% голосов. В штабе его основного соперника, единого кандидата оппозиции Светланы Тихановской, с данными ЦИК не согласны и заявляют о многочисленных фальсификациях.  

При участии: Анастасия Куц
Теги: Белоруссия, «Яндекс», Viber
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