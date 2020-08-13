Силовики покинули минский офис «Яндекса»

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Сотрудники белорусских силовых подразделений покинули офис «Яндекса» в Минске, сообщил РБК представитель компании.

«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь [Главное управление по борьбе сорганизованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии]. Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — рассказал собеседник РБК.

Он добавил, что «в ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были», а по его окончании никого из сотрудников компании не задержали.

Ранее представитель Следственного комитета республики опроверг в разговоре с агентством участие сотрудников ведомства в следственных действиях в «Яндексе».