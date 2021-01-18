Технологии и медиа , 18 янв, 12:30
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Лавров ответил на угрозы блокировки Telegram фразой «будет интересно»
Западные страны обсуждают возможность заблокировать мессенджер Telegram, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», — сказал он.
Накануне газета Washington Post сообщила, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web через суд потребовала от компании Apple удалить Telegram из магазина App Store.
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