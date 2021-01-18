Лавров ответил на угрозы блокировки Telegram фразой «будет интересно»

Фото: Carl Court / Getty Images

Западные страны обсуждают возможность заблокировать мессенджер Telegram, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», — сказал он.

Накануне газета Washington Post сообщила, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web через суд потребовала от компании Apple удалить Telegram из магазина App Store.

Материал дополняется.