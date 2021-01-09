Дуров заявил о появлении фейков о Telegram после изменений в WhatsApp

После того как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, «бегство» пользователей в Telegram ускорилось, заявил Дуров. По его словам, одновременно с этим появились боты, которые начали публиковать фейки о Telegram

Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

Изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, который накануне сообщил о передаче персональных данных пользователей в Facebook, ускорило рост числа пользователей Telegram. Об этом в своем канале заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«WhatsApp от Facebook, похоже, перешел на скрытый маркетинг. Недавно редакторы «Википедии» обнаружили несколько платных ботов, которые добавляли предвзятую информацию в статью о WhatsApp в «Википедии». Мы также обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях», — сообщил Дуров.

По его словам, боты распространяли три мифа о работе мессенджера: «исходный код Telegram не открытый», «Telegram — русский» и «Telegram не зашифрован».

Комментируя эти сообщения, Дуров заявил, что все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года, а чаты шифруются с момента запуска мессенджера. «Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год», — добавил он.