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Дуров заявил о появлении фейков о Telegram после изменений в WhatsApp

После того как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, «бегство» пользователей в Telegram ускорилось, заявил Дуров. По его словам, одновременно с этим появились боты, которые начали публиковать фейки о Telegram
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Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

Изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, который накануне сообщил о передаче персональных данных пользователей в Facebook, ускорило рост числа пользователей Telegram. Об этом в своем канале заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«WhatsApp от Facebook, похоже, перешел на скрытый маркетинг. Недавно редакторы «Википедии» обнаружили несколько платных ботов, которые добавляли предвзятую информацию в статью о WhatsApp в «Википедии». Мы также обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях», — сообщил Дуров.

По его словам, боты распространяли три мифа о работе мессенджера: «исходный код Telegram не открытый», «Telegram — русский» и «Telegram не зашифрован».

Комментируя эти сообщения, Дуров заявил, что все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года, а чаты шифруются с момента запуска мессенджера. «Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год», — добавил он.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Накануне администрация WhatsApp внесла в пользовательское соглашение пункт, согласно которому личные данные пользователей мессенджера будет предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. «Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги, включая продукты компании Facebook», — говорится в соглашении.

Telegram также объявил о ряде нововведений, но коснутся они рекламной политики мессенджера. Telegram с 2021 года начнет монетизироваться, сообщил Дуров в конце прошлого года. Компания создаст собственную рекламную платформу для каналов, которая позволит мессенджеру «покрывать расходы на серверы и трафик». Нововведение коснется массовых публичных Telegram-каналов. В мессенджере станут доступны дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. «Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными», — сообщил Дуров.

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Он также допустил появление платных стикеров вдобавок к нынешним бесплатным. «Если <...> появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса», — отметил основатель мессенджера.

Автор
Виктория Полякова
Telegram Павел Дуров WhatsApp
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