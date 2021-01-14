Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13 янв, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13 янв, 13:35
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech Общество, 00:15 Telegram добавил пометку о мошенничестве на «канал Трампа» Технологии и медиа, 00:06 AliExpress перестал принимать оплату через сервис Сбербанка «ЮMoney» Финансы, 00:00 Португалия снова введет жесткий карантин из-за COVID-19 Общество, 13 янв, 23:46 Airbnb отменил все брони жилья в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Технологии и медиа, 13 янв, 23:30 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 13 янв, 23:25 «Манчестер Сити» победил «Брайтон» в чемпионате Англии Спорт, 13 янв, 22:53 В Хабаровске при пожаре в девятиэтажке погибли пять человек Общество, 13 янв, 22:50 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 13 янв, 22:49 Адвокат раскрыл результаты экспертизы останков рэпера Картрайта Общество, 13 янв, 22:33 Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов» Политика, 13 янв, 22:22 Трамп призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента Политика, 13 янв, 22:12 В Киеве завели дело против замкомандующего Черноморским флотом России Политика, 13 янв, 22:02 Плющенко согласился на бой с хореографом группы Тутберидзе Спорт, 13 янв, 21:59
Выборы президента США ,  
0 

Telegram добавил пометку о мошенничестве на «канал Трампа»

Мессенджер Telegram отметил канал под названием «Donald J. Trump»., как мошеннический. Соответствующее предупреждение размещено возле названия канала и в графе «описание».

«Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег», — говорится в сообщении.

Данный Telegram-канал имеет более 550 тыс. подписчиков. В нем опубликованы репосты записей главы государства из микроблога Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома. О наличии у Трампа официального Telegram-канала ранее не сообщалось.

Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа
Политика
Дональд Трамп

Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа после событий, произошедших в Вашингтоне 6 января.  Тогда сторонники президента , несогласные с результатами выборов, вышли на митинг, а после демонстранты прорвали оцепление и штурмовали Капитолий. Полицейские вытеснили их спустя несколько часов. Они применяли против демонстрантов дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с предстоящей инаугурацией Байдена, которая запланирована на 20 января, Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС.

Трамп заявил, что не намерен присутствовать на церемонии инаугурации.
Впоследствии Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Сторонники демократической партии подготовили проект об импичменте действующего президента США. 13 января они приступили к рассмотрению вопроса об импичменте президента Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу».

Дональд Трамп президентские выборы в США Telegram-канал
Материалы по теме
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Политика
В конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа
Политика
Трамп призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter