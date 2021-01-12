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Дуров заявил о рекордном росте числа пользователей Telegram

По словам основателя сервиса, за последние три дня число клиентов, использующих этот мессенджер, выросло на 25 млн
Facebook FB $253,8 -1,39% Купить
Twitter TWTR $47,58 -1,12% Купить
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице, что только за последние 72 часа у сервиса появилось 25 млн новых пользователей, что стало рекордным показателем. Общее число людей, использующих Telegram во всем мире, достигло 500 млн.

По словам Дурова, 38% новых пользователей — жители Азии, 27% — европейцы, 21% — латиноамериканцы. Еще 8% новичков — жители стран Ближнего Востока.

«Это серьезный прирост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно Telegram подключали около 1,5 млн человек.

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Павел Дуров

По мнению Дурова, такие результаты объясняются усилиями руководства Telegram по защите личных данных. «Люди больше не хотят обменивать свою личную жизнь на бесплатные сервисы. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий», — считает он.

Во вторник стало известно, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. За последнюю неделю его скачали более 500 тыс. американцев, что почти в три раза больше, чем неделей ранее. Как сообщает издание Telegraph, число новых пользователей стало стремительно расти после штурма сторонниками Дональда Трампа Капитолия и последовавшей вслед за этим блокировки аккаунтов действующего президента и его сторонников в социальных сетях Facebook и Twitter.

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Предполагается, что на предпочтения граждан могло повлиять и изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. 8 января его администрация объявила, что персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Автор
Артем Филипенок
Павел Дуров Telegram
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