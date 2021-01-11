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Трампа заблокировали в соцсетях. Законно ли это

После беспорядков в здании Капитолия несколько популярных социальных сетей заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. РБК разбирался — какие могут быть последствия у массового бана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото:  Alex Brandon / AP)

Как мировые соцсети блокировали президента США

Twitter 9 января навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Официальное объяснение: после беспорядков, которые устроили сторонники президента 6 января в здании Капитолия, соцсеть заблокировала его аккаунт сначала на 12 часов и потребовала удалить три поста, нарушающих правила сообщества. Но после истечения этого срока Трамп разместил два новых твита, которые, по мнению Twitter, «нарушали политику соцсети о противодействии героизации насилия».

Именно Twitter Трамп использовал как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей.

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Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Сразу после временной блокировки в Twitter как минимум до конца президентского срока Трампа (инаугурация нового президента Джо Байдена назначена на 20 января) были заблокированы его аккаунты в Facebook и Instagram. Как пояснял 7 января основатель Facebook Марк Цукерберг, Трамп намерен использовать свои полномочия для того, чтобы помешать Байдену, и «существуют большие риски в случае использования президентом» сервисов компании. Вслед за этим аккаунт Трампа заблокировали Snapchat и стриминговая платформа Twitch.

Заблокирован и аккаунт штаба Трампа в Twitter, после того как в нем было опубликовано измененное изображение логотипа платформы (с красной птичкой, на которой были изображены серп и молот). Связанные с президентом США аккаунты заблокировали также YouTube, голосовой и видеомессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и др. площадки. Google и Apple удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую намеревались перенести общение сторонники Трампа.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
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Фото:Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

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Законны ли действия технологических компаний и к каким последствиям они приведут, разбирался РБК.

Законны ли действия соцсетей

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что у социальных сетей и технологических компаний есть юридические права блокировать пользователей. «Пользователь — совершенно неважно, о ком идет речь — президент США, активист BLM (движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении чернокожих. — РБК) или домохозяйка — в момент начала пользования сервисом соглашается с пользовательским соглашением, в котором оговариваются ситуации, когда это сотрудничество может быть прекращено», — указал Именнов.

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Дональд Трамп-младший

Поскольку социальная сеть — это сервис, у нее нет обязанности сотрудничать с абсолютно любым пользователем при каком угодно его поведении, напомнил он. По мнению Именнова, блокировка Twitter «с высокой степенью вероятности не нарушила» конституционное право Трампа на свободу слова, так как он был заблокирован за призывы к насилию. Кроме того, в США действует раздел 230 федерального закона Communications Decency Act (с англ. — о соблюдении приличий в коммуникациях): технологические компании имеют возможность решать, как модерировать контент на своих платформах, он защищает их от ответственности за то, что публикуют их пользователи.

Какие претензии были у властей США к крупнейшим интернет-компаниям

На президентский срок Трампа пришлось одно из самых громких разбирательств правительства США и технологических гигантов. Осенью 2017 года в американском конгрессе проходили слушания с участием представителей Facebook, Twitter и Google в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Почти сразу после победы Дональда Трампа эти компании обвинили в распространении фейковых новостей. Во время слушаний площадкам указали на необходимость усиления борьбы с поддельными аккаунтами и фейковыми постами, изменения правил размещения политической рекламы и др.

Летом 2020 года в конгрессе допрашивали глав Facebook, Aplhabet (материнская компания Google), Amazon и Apple в рамках расследования о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По мнению конгрессменов, эти компании стали слишком крупными и используют свою инфраструктуру для отслеживания деловой активности конкурентов в своих интересах.

Именнов напомнил, что ранее Facebook и Instagram блокировали страницы главы Чечни Рамзана Кадырова, Twitter — BLM-активиста Шона Кинга и др.

Саркис Дарбинян, сооснователь организации «РосКомСвобода» и управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center, также считает, что соцсети никак не нарушают законодательство США: «Первая поправка защищает права граждан от цензуры со стороны государства. Это совпадает с общим подходом к цензуре. Цензура — это всегда про государственные и религиозные органы». Он напомнил, что соцсети сами создают внутренние правила и они могут отличаться от одной площадки к другой. Например, на Facebook запрещено постить изображения обнаженных людей, а на Pornhub — наоборот.

«Трамп неоднократно нарушал правила Twitter, и поэтому, возможно, и был тотально заблокирован. В любом случае это не снимает общие вопросы к соцсетям, которые должны быть максимально прозрачны и открыты в отношении процессов, связанных с удалением и блокированием контента и аккаунтов», — считает Дарбинян.

Не видит он и признаков дискриминации в блокировках сторонников Трампа, поскольку удаляют посты не всех сторонников консерваторов, а только тех, кто в своих сообщениях разжигает ненависть, провоцирует агрессию и другим образом нарушает правила соцсетей.

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По словам Антона Именнова, в США развивается антидискриминационное законодательство, но в сторону защиты прав различных групп меньшинств, и «его границы регулярно тестируются консерваторами и особенно религиозными организациями». Кроме того, это законодательство может различаться в разных штатах. «В случае с Twitter — это совсем иная ситуация, так как уже перед пользованием сервисом вам предлагают условия этого пользования, и сервис не отказывал Трампу на основе религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и даже политических взглядов. Проблемой стали слова Трампа, которые соцсеть интерпретировала как призывы к насилию», — подытожил он.

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Юристы говорят, что Трамп может попытаться обжаловать действия Twitter в суде. Однако, по мнению Именнова, перспективы удовлетворения такого иска крайне малы. Он приводит в пример решение Верховного суда США от 1969 года, который пришел к выводу, что свобода слова может быть ограничена в случае, если высказывания приводят к «неизбежным и противозаконным действиям».

В 2017 году в суде Нью-Йорка рассматривался иск семьи пользователей Twitter, критиковавших решения Трампа и которых президент заблокировал. «Суд запретил президенту блокировать пользователей. В 2019 году Апелляционный суд второго округа США согласился с этим решением, поскольку эти действия президента нарушают Первую поправку», — отмечает Именнов.

Если бы блокировки происходили в России

По словам замдиректора Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Михаила Якушева, если оценивать действия американских компаний «с точки зрения» российского законодательства, то здесь также действует принцип свободы предпринимательства и примыкающий к нему принцип свободы договора. «Неурегулированными остаются вопросы, когда договор исполняется без оплаты со стороны пользователя и действуют иные механизмы монетизации, по сравнению с оказанием возмездных услуг. Но, видимо, такого рода регулирование не очень и нужно», — указал он, отметив, что в публичном поле периодически звучат обвинения в отношении «Яндекса» о том, что компания занимается ручной модерацией сервиса «Яндекс.Новости», но в суде подобных претензий к ней не предъявляли. В «Яндексе», в свою очередь, настаивают, что «поисковая выдача и «Новости» никогда не модерировались и не модерируются, там один «главный редактор» — алгоритм».

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», по которым Роскомнадзор получил право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ. Пока он не применялся, но предполагается, что под его действие может попасть YouTube, который, в частности, ввел ограничения для YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева.

Какие последствия будут у бана Трампа

«Возможно изменение поведения пользователей по отношению к той или иной платформе вследствие изменения степени доверия к ней, к ее объективности, к размещаемой на ней или распространяемой ею информации. Но не более того. Вряд ли тем самым будут инициированы новые попытки регулирования», — считает Михаил Якушев. Он напомнил, что Дональд Трамп предпринимал попытки отменить раздел 230 Communications Decency Act, но они не имели успеха.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, оттока политиков и их пользователей из основных социальных сетей не произойдет, потому что эти площадки необходимы им для пропаганды. При этом он уверен, что «рано или поздно» появится консенсус о регулировании соцсетей, потому что «очевидно, что текущая ситуация вокруг модерирования контента не устраивает никого, ни правых, ни левых». «Это все усиливается очевидными проблемами в разрезе конкуренции и антимонопольного законодательства. У власти будет множество новых требований по модерации контента, но одновременно они будут требовать прозрачность решений и их контролируемость», — считает он.

Представители Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса» отказались от комментариев.

Авторы
Анна Балашова, Владислав Скобелев
Дональд Трамп Facebook Twitter США соцсети
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