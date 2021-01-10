Apple удалила из App Store соцсеть Parler после 24-часового ультиматума

Американская корпорация Apple удалила из сервиса приложений App Store приложение социальной сети Parler. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление Apple.

«Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что работа приложения будет приостановлена до тех пор, пока вышеуказанные проблемы не будут разрешены.

Накануне Apple уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу в том случае, если в течение 24 часов не будет введена надежная система модернизации соцсети. Помимо этого, Parler удалила из магазина Play Store компания Google. Решение было принято «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». Как отмечали в Google, приложения, распространяющиеся через систему Play Store, должны отфильтровывать особо опасный контент.

Социальная сеть Parler (в переводе с французского языка — «говорить». — РБК) была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Штаб-квартира находится в штате Невада (США). Данная сеть позиционирует себя как альтернативу микроблогу Twitter. Главной особенностью этой платформы является ее популярность среди людей, выступающих против политики модерации, а также среди сторонников Дональда Трампа. Помимо этого, на платформе этого сервиса фактически отсутствует модерация сообщений. К настоящему времени соцсеть насчитывает более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

9 января руководство Twitter заблокировало личный аккаунт Дональда Трампа. Компания объяснила это тем, что его посты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов голосов выборщиков, нарушают запрет на одобрение насилия. Впоследствии Трамп заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу.