Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Apple удалила из App Store соцсеть Parler после 24-часового ультиматума Технологии и медиа, 07:31 CNN узнал о решении Пенса применить 25-ю поправку для отстранения Трампа Политика, 06:48 Игрок клуба Майкла Джордана стал самым молодым автором трипл-дабла в НБА Спорт, 06:37 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 06:33 Мужчина и ребенок пострадали при взрыве газа в Ленинградской области Общество, 05:51 СМИ узнали о согласии Пенса посетить инаугурацию Джо Байдена Политика, 05:33 Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» Общество, 05:22 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 05:06 В Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии Общество, 04:55 Авиарейс Минводы — Сургут задержали на 14 часов из-за инцидента с птицей Общество, 04:27 В России ввели новый штраф для автомобилистов Общество, 03:41 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 03:40 Состояние Илона Маска превысило $200 млрд Финансы, 03:32 Врачи дали советы по нормализации сна после коронавируса Общество, 03:00
Выборы президента США ,  
0 

Apple удалила из App Store соцсеть Parler после 24-часового ультиматума

Apple AAPL $132,1 +1,13% Купить

Американская корпорация Apple удалила из сервиса приложений App Store приложение социальной сети Parler. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление Apple.

«Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что работа приложения будет приостановлена до тех пор, пока вышеуказанные проблемы не будут разрешены.

Накануне Apple уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу в том случае, если в течение 24 часов не будет введена надежная система модернизации соцсети. Помимо этого, Parler удалила из магазина Play Store компания Google. Решение было принято «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». Как отмечали в Google, приложения, распространяющиеся через систему Play Store, должны отфильтровывать особо опасный контент.

Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Социальная сеть Parler (в переводе с французского языка — «говорить». — РБК) была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Штаб-квартира находится в штате Невада (США). Данная сеть позиционирует себя как альтернативу микроблогу Twitter. Главной особенностью этой платформы является ее популярность среди людей, выступающих против политики модерации, а также среди сторонников Дональда Трампа. Помимо этого, на платформе этого сервиса фактически отсутствует модерация сообщений. К настоящему времени соцсеть насчитывает более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

9 января руководство Twitter заблокировало личный аккаунт Дональда Трампа. Компания объяснила это тем, что его посты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов голосов выборщиков, нарушают запрет на одобрение насилия. Впоследствии Трамп заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу.

Apple App Store социальная сеть
Материалы по теме
Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter
Политика
Трамп допустил создание собственной платформы после блокировки в Twitter
Общество
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter