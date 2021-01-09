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Политика ,  
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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

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Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter.

К такому решению соцсеть пришла после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа 6 января. На следующий день она временно заблокировала Twitter действующего президента США на 12 часов и потребовала удалить три поста, которые, по мнению соцсети, нарушали ее правила.

Теперь администрация Twitter обратила внимания на два новых твита Трампа. В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн проголосовавших за него сторонников «будут иметь гигантский вес долгое время». «Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!» — написал он. В другом твите Трамп сообщил, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Twitter Дональд Трамп выборы президента США
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