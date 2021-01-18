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СМИ узнали об иске НКО к Apple с просьбой удалить Telegram из App Store

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Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на компанию Apple иск с требованием удалить из магазина App Store мессенджер Telegram. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии. Причиной тому послужили экстремистские высказывания, которые распространялись пользователями посредством мессенджера в преддверии штурма Капитолия в Вашингтоне, при этом руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения распространения таких сообщений.

Эксперты полагают, что таким образом на Apple пытаются оказать давление, как и в случае с социальной сетью Parler, которую ранее Apple и Google удалили из App Store, потому что этим приложением пользовались сторонники действующего американского президента Дональда Трампа.

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Политика
Фото:Roy Liu / Bloomberg

Экс-посол США в Марокко (с 1994 по 1998 годы), бывший представитель Белого дома (с 1977 по 1978 года) Марк Гинзберг, а также президент данной НКО в беседе с изданием сообщил, что в Telegram присутствует антисемитский контент. Он также отметил, что имеет право на подачу иска в отношении Apple с требованием от компании соблюдения условий обслуживания, запрещающих разжигание ненависти и подстрекательства к насилию в приложениях, размещенных в App Store.

«Telegram выделяется сам по себе как распространитель ненавистнических высказываний даже наряду с Parler», — сказал Гинзберг.

В иске также говорится о причинении эмоционального стресса по небрежности и о нарушении бизнес-кодекса Калифорнии, а также о неуказанном возмещении ущерба и судебном запрете, обязывающем Apple удалить Telegram из своего магазина приложений.

Дуров заявил о рекордном росте числа пользователей Telegram
Общество
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

9 января руководство Twitter заблокировало личный аккаунт Дональда Трампа. Компания объяснила это тем, что его посты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов голосов выборщиков, нарушают запрет на одобрение насилия. Кроме того, аккаунты американского президента были заблокированы Facebook, Instagram и Snapchat. Впоследствии были разблокированы.

Спустя некоторое время Telegram отметил канал под названием «Donald J. Trump»., как мошеннический. В нем были опубликованы репосты записей главы государства из микроблога Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома. О наличии у Трампа официального Telegram-канала ранее не сообщалось.

Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, после его сообщения о рекордном росте числа пользователей мессенджера там завели каналы некоторые президенты и главы правительств.

В их числе — президента Бразилии — Жаир Болсонару, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, Франции — Эмманюэль Макрон, Украины — Владимир Зеленский, Мексики — Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и Тайваня — Цай Инвэн. Кроме того, Telegram используют премьер-министры Израиля — Биньямин Нетаньяху, Сингапура — Ли Сянлун и Эфиопии — Абий Ахмед Али.

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