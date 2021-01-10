Дуров предупредил об опасности Applе и посоветовал перейти на Android
Основатель Telegram Павел Дуров считает, что компания Apple может ограничить свободу пользователей. Об этом он написал в своем блоге.
«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — считает Дуров.
В то же время на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram. Он призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации».
Так Дуров отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, которую использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности»
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