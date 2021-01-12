Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США

Со дня штурма Капитолия сторонниками Трампа и последующей блокировки аккаунтов президента США Telegram стал вторым по скачиваемости в США, сообщила The Telegraph. На рост его популярности могла повлиять и новая политика WhatsApp

Фото: Roy Liu / Bloomberg

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников соцсеть Parler. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, за неделю с 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее. Помимо блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, на рост популярности Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Издание обратилось за комментарием к основателю Telegram Павлу Дурову, на момент выхода материала он не ответил на запрос.

Дуров после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся «бегстве» пользователей в Telegram. По его словам, одновременно с этим появились платные боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp.