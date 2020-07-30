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Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное

Крупнейшие IT-корпорации используют данные о пользователях, чтобы «уничтожать» своих конкурентов, эти компании стали слишком крупными, считают конгрессмены США. Что главы компаний ответили конгрессменам — в материале РБК
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Фото: Mandel Ngan / AP
Фото: Mandel Ngan / AP

Что случилось

  • В среду, 29 июля в Вашингтоне состоялось заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике Конгресса США.

Уже больше года Конгресс проводит расследование в отношении крупнейших технологических гигантов — Facebook, Google, Amazon и Apple, на предмет того, злоупотребляли ли компании своим доминирующим положением на рынке. «Любой шаг одной из этих компаний может оказать глубокое и продолжительное воздействие на сотни миллионов людей», — сказал глава подкомитета Дэвид Сисиллин (Демократическая партия) открывая заседание, которое продолжалось около 6 часов.

  • На вопросы Конгресса отвечали основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук и Сундар Пичаи, глава Aplhabet, материнской компании Google. CNN подчеркивает, что в последний раз слушания такого масштаба проходили в 1998 году, когда перед Конгрессом выступал основатель Microsoft Билл Гейтс.

В чем суть допроса

Как объяснил Дэвид Сисиллин, несмотря на значительные различия между компаниями, их объединяет схожее поведение на конкурентных рынках: они являются «узким горлышком» в основных каналах дистрибуции, в результате чего могут, например, извлекать ценные данные своих пользователей.

По версии Сисиллина, каждая компания использовала свою инфраструктуру для отслеживания деловой активности других компаний и использовала эти данные в своих целях, чтобы увеличить свою мощь на рынке. «Хотя эти доминирующие компании все еще могут производить новые инновационные продукты, их положение убивает малый бизнес, производство и общий динамизм, которые являются двигателями американской экономики», — объяснил он.

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Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Какие претензии предъявили компаниям и что они ответили

  • Несколько конгрессменов считают проблемой тот факт, что Facebook поглотил своих крупных конкурентов — Instagram и WhatsApp. Один из спикеров процитировал e-mail Марка Цукерберга сотрудникам, в котором тот указал, что еще немного и компания сможет купить Google. На вопрос, действительно ли Цукерберг написал это, основатель Facebook ответил, что фраза «звучит как шутка».
  • Конгрессмен Прамила Джайапал спросила Цукерберга, угрожала ли компания скопировать продукт конкурента в попытке поглотить его. В частности, согласно документам Facebook, до сделки с Instargam компания начала разрабатывать собственный продукт Facebook Camera с аналогичным функционалом. По словам Джайапал, инвесторы Instagram восприняли создание клона как угрозу. Цукерберг отметил, что не считает подобную практику угрозой. На вопрос, предупреждал ли он создателей сервиса Snapchat, что намерен запустить аналогичный продукт, основатель Facebook сообщил, что не помнит подобного разговора. «Когда доминирующая платформа угрожает своим потенциальным конкурентам, это не должно быть нормальной бизнес-практикой. Facebook собирает и монетизирует данные о пользователях, и потом использует их, чтобы шпионить за конкурентами, копировать разработки и уничтожать конкурентов. Вы используете возможности Facebook для уничтожения более мелких конкурентов, не даете расцвести новым независимым от себя компаниям», — заключила Джайапал.
  • Amazon обвинили в слишком агрессивной конкуренции. Компания контролирует 70% онлайн-продаж в США. Один из конгрессменов продемонстрировал слайд из внутренней презентации Amazon, на котором приводился список конкурентов компании и указывается, что «необходимо привести цены в соответствие с теми, которые установили конкуренты, вне зависимости от того, во сколько это обойдется».
  • Еще один конгрессмен увидел конфликт интересов в том, что Amazon продвигает собственные продукты, аналогичные тем, которые предлагают сторонние продавцы маркетплейса. Безос парировал, что потребитель решает, что и у кого покупать. Кроме того, политика компании предписывает не использовать данные, которые она собирает о продавцах платформы при продвижении продуктов под брендом Amazon. «Собранные доказательства показывают, что Amazon заинтересован только в увеличении монопольного положения на рынке электронной коммерции. Amazon является оператором платформы, одновременно продвигать собственные продукты на этой платформе — фундаментально неконкурентное поведение, и конгрессмены должны принять меры», — подытожил еще один избранник.
  • Компании Google вновь указали на слишком тесное сотрудничество с Китаем. Ранее, в 2019 году, с аналогичными обвинениями в адрес компании выступил генерал и председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. В ходе текущего заседания один из конгрессменов напомнил: у Google есть центр искусственного интеллекта в КНР, а китайская академия наук опубликовала информацию о сотрудничестве американской корпорации со многими местными университетами, которые «получают миллионы долларов от китайских военных». Конгрессмен предположил, что подобное сотрудничество можно рассматривать как измену США. Представитель Google, в свою очередь, заверил, что компания не сотрудничает с китайскими военными и продолжает проекты с военными в США.
  • Google также обвинили в краже контента у других сайтов, чтобы пользователь оставался на поисковой странице, а сама компания больше зарабатывала на рекламе.
  • Что касается Apple, то конгрессменов смущает, что AppStore решает, какие приложения будут доступны пользователям. Также они отметили, что компания может менять правила платформы по своему усмотрению, без согласования с разработчиками. Кроме того, компания собирает пользовательские данные через свою платежную систему, которую сторонние разработчики обязаны использовать в своих приложениях. Один из конгрессменов спросил, правда ли, что Apple увеличила комиссию для разработчиков на своей платформе с 30% до 50%. Тим Кук опроверг эту информацию, как и утверждение, что компания может увеличить комиссию в любой момент.

Аргументы

The Times подсчитал, какие аргументы чаще всего использовали Цукерберг, Безос, Кук и Пичаи в ходе заседания. По 3 раза Кук и Пичаи в своих ответах старались апеллировать к тому, что их компании «не такие уж и большие» («We Are Not That Big»). 11 раз глава Google упоминал, насколько компания важна для Америки (We Are Good for America). Для сравнения, этот же аргумент Безос использовал всего три раза, Кук — шесть, Цукерберг — четыре. Тим Кук, по подсчетам издания, 13 раз озвучил тезис, что действия Apple — это не то, о чем конгрессменам стоит беспокоиться, переводя разговор, например, на растущий технологический потенциал Китая.

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Также конгрессмены вспомнили о роли Facebook и Google при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Осенью 2017 года американский сенат слушал показания представителей этих компаний, наряду с Twitter в рамках парламентского расследования «российского вмешательства» в выборы. А весной 2018 года Марк Цукерберг отвечал конгрессменам на вопросы, связанные со скандалом вокруг фирмы Cambridge Analytica, которая получила данные 87 млн пользователей соцсети и использовала эту информацию без их ведома.

Что дальше

«Сегодня мы имели возможность выслушать тех, кто принимает решения в четырех наиболее влиятельных компаниях в мире. Эти слушания сделали для меня очевидным факт, что эти компании — монополисты, и это необходимо регулировать. <...> Они контролируют маркетплейсы, что позволяет им делать все, что они захотят, разрушать независимые бизнесы, это должно закончиться», — сообщил Сисиллин по итогам слушаний. По его словам, в ближайшее время подкомитет опубликует материалы своего расследования и предложит варианты решения проблемы.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев
Теги: Apple, Amazon, Facebook, Google
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