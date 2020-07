Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное

Как объяснил Дэвид Сисиллин, несмотря на значительные различия между компаниями, их объединяет схожее поведение на конкурентных рынках: они являются «узким горлышком» в основных каналах дистрибуции, в результате чего могут, например, извлекать ценные данные своих пользователей.

По версии Сисиллина, каждая компания использовала свою инфраструктуру для отслеживания деловой активности других компаний и использовала эти данные в своих целях, чтобы увеличить свою мощь на рынке. «Хотя эти доминирующие компании все еще могут производить новые инновационные продукты, их положение убивает малый бизнес, производство и общий динамизм, которые являются двигателями американской экономики», — объяснил он.

Аргументы

The Times подсчитал, какие аргументы чаще всего использовали Цукерберг, Безос, Кук и Пичаи в ходе заседания. По 3 раза Кук и Пичаи в своих ответах старались апеллировать к тому, что их компании «не такие уж и большие» («We Are Not That Big»). 11 раз глава Google упоминал, насколько компания важна для Америки (We Are Good for America). Для сравнения, этот же аргумент Безос использовал всего три раза, Кук — шесть, Цукерберг — четыре. Тим Кук, по подсчетам издания, 13 раз озвучил тезис, что действия Apple — это не то, о чем конгрессменам стоит беспокоиться, переводя разговор, например, на растущий технологический потенциал Китая.