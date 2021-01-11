Меркель заступилась за Трампа из-за блокировок в соцсетях

Ангела Меркель (Фото: Rainer Keuenhof / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение Twitter и других соцетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является проблематичным. Об этом сообщает AFP.

На аккаунт Трампа в Twitter были подписаны более 89 млн человек. Соцсеть заблокировала его, обвинив в нарушении правил сообщества. Компания объяснила это тем, что его посты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов голосов выборщиков (6 января), нарушают запрет на одобрение насилия. Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали также Facebook, Instagram, Twitch и другие сервисы.

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