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Facebook удалил видеообращение Трампа к своим сторонникам

Facebook удалил видеообращение президента США Дональда Трампа к своим сторонникам в связи со штурмом здания Конгресса из-за риска насилия. Об этом сообщил вице-президент социальной сети Гай Розен в своем Twitter.

«Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению», — заявил Розен.

Как сообщает корпоративный блог Facebook, компания также на 24 часа ограничит публикации на странице Трампа в социальной сети. Как сообщили в компании, меры принимаются для «безопасности людей».

Ранее Twitter временно заблокировал страницу Трампа. Трамп не сможет публиковать сообщения по меньшей мере 12 часов. На его страницу в социальной сети подписаны почти 89 млн человек. Трамп является активным пользователем Twitter. В своем аккаунт он напрямую общается со своей аудиторией.

Как сообщает издание the Verge, видеообращение Трампа также было удалено из YouTube. Видеобращение было удалено из-за новой политики платформы, согласно которой компания борется с ложными сообщениями о президентских выборах.

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Блокировки произошли после акции протеста, на которой сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий. 6 января там должно было пройти заседание, на котором Сенат и Конгресс должны были окончательно утвердить результаты прошедших в стране президентских выборов. На них, по подсчетам, победи кандидат от Демократов Джо Байден.

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