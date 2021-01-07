Facebook удалил видеообращение Трампа к своим сторонникам

Facebook удалил видеообращение президента США Дональда Трампа к своим сторонникам в связи со штурмом здания Конгресса из-за риска насилия. Об этом сообщил вице-президент социальной сети Гай Розен в своем Twitter.

«Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению», — заявил Розен.

Как сообщает корпоративный блог Facebook, компания также на 24 часа ограничит публикации на странице Трампа в социальной сети. Как сообщили в компании, меры принимаются для «безопасности людей».