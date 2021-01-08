Snapchat и Twitch заблокировали аккаунт Трампа

Социальная сеть Snapchat заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа после штурма здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на представителя соц сети сообщает газета The Hill.

«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

В компании пояснили, что обеспокоены риторикой Трампа и атаками на демократические институты.

Также аккаунт Трампа заблокировала стриминговая платформа Twitch, которая принадлежит компании Amazon. Пресс-секретарь платформы, его имя не называется, в интервью порталу Axios заявил, что это решение было принято, чтобы защитить американское общество от использования Twitch с целью разжечь дальнейшее насилие.