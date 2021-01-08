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Snapchat и Twitch заблокировали аккаунт Трампа

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Социальная сеть Snapchat заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа после штурма здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на представителя соц сети сообщает газета The Hill.

«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

В компании пояснили, что обеспокоены риторикой Трампа и атаками на демократические институты.

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Также аккаунт Трампа заблокировала стриминговая платформа Twitch, которая принадлежит компании Amazon. Пресс-секретарь платформы, его имя не называется, в интервью порталу Axios заявил, что это решение было принято, чтобы защитить американское общество от использования Twitch с целью разжечь дальнейшее насилие.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах Джо Байдену. Также блокировке подвергся аккаунт Трампа в социальной сети Twitter.

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