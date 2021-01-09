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Сын Трампа увидел улыбки Сталина и Мао после блокировки отца в Twitter

По мнению Трампа-младшего, весь мир из-за ситуации со страницей его отца в Twitter смеется над США, а Мао Цзэдун, Владимир Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Свобода слова в США мертва и контролируется левыми, считает он
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, выступил с утверждением, что в США свобода слова умерла после блокировки на постоянной основе аккаунта его отца в Twitter.

«Мир смеется над Америкой, а Мао [Цзэдун], [Владимир] Ленин и [Иосиф] Сталин улыбаются», — написал сын главы государства в Twitter.

Он добавил, что свобода слова в США мертва и контролируется «влиятельными левыми». «Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?» — задался вопросом Трамп-младший.

Сын президента предположил, что администрация социальной сети может вскоре заблокировать и его учетную запись.

СМИ узнали о реакции Трампа на блокировку в Twitter
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Дональд Трамп

Волна блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, началась после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января. В тот день сторонники президента США устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. Он должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым избранным президентом стал демократ Джо Байден.

Трамп неоднократно заявлял о «большом мошенничестве», произошедшем при подсчете голосов, и отказывался признать поражение. Посты об этом он публиковал в соцсетях. На фоне его публикаций о незаконных выборах основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели — до конца президентского срока — аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. Также были заблокированы аккаунты действующего президента США в Snapchat и Twitch. Позднее был заблокирован аккаунт Трампа в Twitter (он является активным пользователем именно этой соцсети).

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Трамп допустил создание собственной платформы после блокировки в Twitter
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Руководство Twitter сперва заблокировало его страницу на 12 часов и потребовало удалить три поста, которые, по его мнению, нарушали ее правила. Затем администрация Twitter обратила внимание на два новых твита Трампа. В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн проголосовавших за него сторонников «будут иметь гигантский вес долгое время». «Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!» — написал он. В соцсети сочли, что этот пост можно понять таким образом, что президент не планирует способствовать мирной передаче власти, а решил поддерживать и защищать тех, кто считает, что он победил на выборах. В другом твите Трамп сообщил, что не придет на инаугурацию Байдена. Этот пост сторонники республиканца могут воспринять как очередное подтверждение того, что выборы не были законными, заявили в администрации соцсети. В итоге аккаунт Трампа был заблокирован навсегда.

Автор
Михаил Юшков
Дональд Трамп Twitter блокировка страницы Дональд Трамп-младший
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