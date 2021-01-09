Сын Трампа увидел улыбки Сталина и Мао после блокировки отца в Twitter

По мнению Трампа-младшего, весь мир из-за ситуации со страницей его отца в Twitter смеется над США, а Мао Цзэдун, Владимир Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Свобода слова в США мертва и контролируется левыми, считает он

Дональд Трамп-младший (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, выступил с утверждением, что в США свобода слова умерла после блокировки на постоянной основе аккаунта его отца в Twitter.

«Мир смеется над Америкой, а Мао [Цзэдун], [Владимир] Ленин и [Иосиф] Сталин улыбаются», — написал сын главы государства в Twitter.

Он добавил, что свобода слова в США мертва и контролируется «влиятельными левыми». «Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?» — задался вопросом Трамп-младший.

Сын президента предположил, что администрация социальной сети может вскоре заблокировать и его учетную запись.