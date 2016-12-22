Cтраницы Кадырова в соцсетях оказались заблокированы

Страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook недоступны. Это могло произойти в двух случаях: если он сам удалил страницы или если их заблокировала администрация соцсетей, указывается в сообщении Instagram, которое появляется при попытке перейти по ссылке.

Англоязычная версия блога в Instagram по-прежнему открывается. Последний пост в ней опубликован вечером 22 декабря.

Страничка Кадырова в соцсети »ВКонтакте» доступна, последняя запись датирована 22 декабря. Блог в Twitter, который упоминается на сайте главы и правительства Чеченской Республики, но не верифицирован администрацией сети, также открыт. Telegram-канал главы Чечни также доступен, но не обновлялся с 20 декабря.

20 декабря США расширили санкции по «списку Магнитского», Кадыров оказался в числе попавших в черные списки. Санкции предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.