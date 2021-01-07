Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
Потерявший сознание на поле бразильский футболист умер в больнице Спорт, 20:05 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 19:53 В США после беспорядков стали увольняться высокопоставленные чиновники Политика, 19:25 Цукерберг объявил блокировку аккаунтов Трампа как минимум до конца срока Политика, 19:23 Действующий победитель «Дакара» Каргинов выиграл пятый этап ралли Спорт, 19:16 Илон Маск стал богатейшим человеком мира Инвестиции, 19:09 Биткоин обновил исторический максимум стоимости Крипто, 19:05 Путешествие из Москвы в Петербург по скоростной магистрали М11 РБК и Geely, 19:03 Горбачев увидел угрозу будущему США после беспорядков в Вашингтоне Политика, 18:53 Победительница двух этапов «Тур де Ски» заразилась коронавирусом Спорт, 18:21 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 18:13 Беспорядки и эвакуация: как Байдена утвердили президентом США. Главное Политика, 18:11 В Подмосковье автобус врезался в дом и загорелся Общество, 18:03 Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев Спорт, 17:57
Выборы президента США ,  
0 

Цукерберг объявил блокировку аккаунтов Трампа как минимум до конца срока

В компании опасаются, что президент продолжит использовать социальные сети, чтобы провоцировать насилие
Facebook FB $268,99 +1,81% Купить
Twitter TWTR $52,04 -2,36% Купить
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. На своей странице в социальной сети Цукерберг объяснил это необходимостью обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах Джо Байдену.

По словам бизнесмена, события последних суток продемонстрировали, что Трамп намерен использовать свои полномочия для того, чтобы помешать Байдену. «Мы считаем, что существуют большие риски в случае использования президентом наших сервисов», — заявил Цукерберг.

По мнению основателя Facebook, Трамп своими сообщениями скорей потворствовал тем, кто собирался штурмовать Капитолий, а потому было решено удалить его сообщения, чтобы не провоцировать новые беспорядки.

Цукерберг рассказал, что в последние годы Facebook постоянно давал возможность Трампу использовать социальную сеть, однако временами был вынужден удалять сообщения из-за нарушения правил. «Мы верили, что люди должны получать максимальный доступ к информации, пусть и спорной. Но сейчас ситуация кардинально другая. Речь идет о попытке использовать насилие против демократически избранного правительства», — написал он.

Накануне были заблокированы и аккаунты Трампа в социальной сети Twitter. Как сообщает CNBC, в руководстве компании объяснили это публикацией сообщений, которые противоречили правилам соцсети. При этом в Twitter пообещали, что вернут президенту доступ через 12 часов после того, как он удалит ненадлежащие посты. Там заверили, что в случае новых нарушений доступ к аккаунту будет закрыт навсегда.

6 января Трамп разместил несколько публикаций в социальных сетях, в которых он продолжал говорить об украденной у него победе и разместил видео, в которых благодарил своих сторонников за поддержку. В Twitter в частности заявили, что тезис о сфальсифицированных результатах выборов является очень спорным, а потому в компании не могут с ним согласиться.

В США после беспорядков стали увольняться высокопоставленные чиновники
Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

6 января группа сторонников Трампа захватила здание конгресса, попытавшись помешать голосованию об утверждении победы Байдена. Действующий президент не осудил протестующих, но призвал их действовать мирно. Позже через своего помощника он распространил сообщение, в котором сообщил, что до сих пор не считает результат выборов справедливым, однако заверил, что пойдет на мирную передачу власти.

Автор
Артем Филипенок
Дональд Трамп Марк Цукерберг Facebook Twitter
Материалы по теме
Трамп пообещал спокойно передать власть 20 января
Политика
Facebook удалил видеообращение Трампа к своим сторонникам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter