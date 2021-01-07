Цукерберг объявил блокировку аккаунтов Трампа как минимум до конца срока

В компании опасаются, что президент продолжит использовать социальные сети, чтобы провоцировать насилие

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. На своей странице в социальной сети Цукерберг объяснил это необходимостью обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах Джо Байдену.

По словам бизнесмена, события последних суток продемонстрировали, что Трамп намерен использовать свои полномочия для того, чтобы помешать Байдену. «Мы считаем, что существуют большие риски в случае использования президентом наших сервисов», — заявил Цукерберг.

По мнению основателя Facebook, Трамп своими сообщениями скорей потворствовал тем, кто собирался штурмовать Капитолий, а потому было решено удалить его сообщения, чтобы не провоцировать новые беспорядки.

Цукерберг рассказал, что в последние годы Facebook постоянно давал возможность Трампу использовать социальную сеть, однако временами был вынужден удалять сообщения из-за нарушения правил. «Мы верили, что люди должны получать максимальный доступ к информации, пусть и спорной. Но сейчас ситуация кардинально другая. Речь идет о попытке использовать насилие против демократически избранного правительства», — написал он.

Накануне были заблокированы и аккаунты Трампа в социальной сети Twitter. Как сообщает CNBC, в руководстве компании объяснили это публикацией сообщений, которые противоречили правилам соцсети. При этом в Twitter пообещали, что вернут президенту доступ через 12 часов после того, как он удалит ненадлежащие посты. Там заверили, что в случае новых нарушений доступ к аккаунту будет закрыт навсегда.