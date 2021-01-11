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В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Власти США завели как минимум 25 дел о внутреннем терроризме после боеспорядков в здании конгресса 6 января. Об этом в своем Twitter сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу по итогам разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам конгрессмена, в результате нападения были найдены длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, «что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить».

Кроу заявил также, что в Минобороны США осведомлены о возможных угрозах со стороны «потенциальных террористов» перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена и непосредственно в этот день (20 января).

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6 января, когда конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден, сторонники Трампа устроили в Вашингтоне многотысячный митинг. Они прорвали полицейское оцепление и штурмовали Капитолий. Из здания эвакуировали вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Протестующих силовики разгоняли с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Впоследствии некоторых участников беспорядков арестовали.
 

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