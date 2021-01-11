В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Власти США завели как минимум 25 дел о внутреннем терроризме после боеспорядков в здании конгресса 6 января. Об этом в своем Twitter сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу по итогам разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

По словам конгрессмена, в результате нападения были найдены длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, «что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить».

Кроу заявил также, что в Минобороны США осведомлены о возможных угрозах со стороны «потенциальных террористов» перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена и непосредственно в этот день (20 января).