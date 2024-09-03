«Телеспорт» потребовал банкротства своего основателя Петра Макаренко

Оператор спортивных трансляций «Телеспорт» потребовал банкротства своего основателя и бывшего владельца Петра Макаренко. Сейчас компания принадлежит владельцу онлайн-кинотеатра Okko Сергею Шишкину, выкупившему долю по опциону

Петр Макаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Оператор спортивных трансляций АО «Телеспорт» обратился в суд с иском о банкротстве своего основателя и бывшего акционера Петра Макаренко, которому предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом РБК сообщил источник на медиарынке. Информацию подтвердил нынешний акционер «Телеспорта», владелец и глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин. В картотеке арбитража информации о деле пока нет.

Чем известны «Телеспорт» и Петр Макаренко Компания «Телеспорт Груп» — оператор прав на спортивные трансляции мировых турниров. Ее бизнес построен в основном на посредничестве: компания покупает права на те или иные международные трансляции, чтобы потом перепродать их телеканалам или видеоплатформам. Так, например, именно через «Телеспорт» приобретали в прошлом права на показ Олимпиад «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». До лета 2024 года «Телеспорт» на 99% принадлежал Петру Макаренко. В июле 2024-го глава Okko Сергей Шишкин, которому прежде принадлежал 1% общества, сообщил РБК, что выкупил всю компанию. В интервью ТАСС Макаренко еще в 2022 году заявлял, что «Телеспорту» принадлежат права на трансляцию Олимпиады в Париже в 2024 году (она так и не была показана на российском телевидении), зимней Олимпиады-2026, а также чемпионата Европы по футболу 2028 года. Выручка АО «Телеспорт Груп» в 2023 году составила 1,2 млрд руб., следует из отчетности по РСБУ. Это в два раза ниже аналогичного показателя 2022-го. Чистая прибыль компании сократилась на 61% год к году и составила чуть менее 9 млн руб.

С чем связаны требования «Телеспорта»

Право подать заявление на банкротство Макаренко у «Телеспорта» возникло после того, как апелляционный суд 27 августа оставил в силе решение суда первой инстанции по иску Шишкина к Макаренко. Суд исключил Макаренко из состава акционеров общества (ранее Шишкину принадлежал 1% компании, Макаренко — 99%) и взыскал с него 1,8 млрд руб. убытков в пользу «Телеспорта».

По словам источника РБК, 800 млн руб. из этой суммы — это невозвратные займы, выданные Макаренко со счетов «Телеспорта» самому себе, еще 1 млрд руб. был выведен на уже банкротящуюся компанию «2Медиа2», связанную с Макаренко. Дело проходило в закрытом режиме. Из картотеки арбитража известно лишь, что в июне иск был частично удовлетворен, 27 августа решение вступило в силу после отказа в удовлетворении апелляции.

В июле Шишкин сообщил РБК, что стал стопроцентным владельцем «Телеспорта», получив долю Макаренко в результате реализации подписанного ранее опциона. Как сообщает Шишкин, сейчас «Телеспорт» привлекается ответчиком в споры как поручитель по личным долгам Макаренко.

О следственных действиях в отношении Макаренко стало известно в начале апреля 2024 года. Тогда он был отправлен под домашний арест на 30 суток, позже арест был продлен. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что медиаменеджер проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с трансляцией спортивных мероприятий.

В правоохранительные органы обратился «Сбер» с заявлением о преступлении, вызванном причинением «Телеспортом» ущерба в размере более 5,7 млрд руб. Причиной стали заемные средства банка, выданные на покупку спортивных трансляций. Спорный кредит был выдан на юрлицо — ООО «Телеспорт Груп», учрежденное в 2021 году «дочкой» самого же «Сбера» и Национальной медиа группой (позже НМГ из СП вышла). По условиям договора уже АО «Телеспорт Груп» за эти деньги должно было предоставить согласие от МОК и УЕФА на использование ООО «Телеспорт Груп» приобретенных прав. Однако этого так и не произошло.

Инициатором доследственной проверки в отношении Макаренко, по итогам которой и появились обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями, выступал Сергей Шишкин. Основанием для этого стал анализ сделок Макаренко за период с 2020 по 2023 год, который якобы выявил, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.

В мае Макаренко предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием к Петру Макаренко.

У кого еще есть претензии к «Телеспорту»

С осени 2023 года ряд участников медиарынка обратились в суд с исками против «Телеспорта». В числе первых был онлайн-кинотеатр Okko и его гендиректор Сергей Шишкин: поводом для них стал скандал с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024. Okko тогда утверждал, что авансом оплатил эксклюзивные права на все трансляции матчей европейских сборных под эгидой УЕФА, но, несмотря на это, «Телеспорт» продал права телеканалу «Матч ТВ». Суд тогда встал на сторону «Телеспорта».

Иск на 0,5 млрд руб. к «Телеспорту» подавал «Первый канал»: сумма была обусловлена долгами, связанными с рекламой в спортивных мероприятиях. Вещатель это разбирательство выиграл.

Выиграть дело удалось и «дочке» «Сбера» — компании «СберИнтертеймент»: она отсудила у оператора спортивных трансляций 110 млн руб. долга по займу.

Текущие судебные разбирательства в арбитраже у «Телеспорта» ведутся с телеканалом «Матч ТВ» (требуемая сумма — 12,7 млн руб.), букмекером «Лига ставок» (37,4 млн руб.) и с принадлежащим «Сберу» ООО «Телеспорт Груп» (3,9 млрд руб.). Само АО «Телеспорт», в свою очередь, пытается отсудить у Okko 150 млн руб.