«Дочка» «Сбера» выиграла суд против владельца прав на Олимпиаду

Компания «СберИнтертеймент» отсудила у оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» 110 млн руб. долга по займу. Основной владелец компании Петр Макаренко находится под домашним арестом по делу о мошенничестве

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Компания «СберИнтертеймент», управляющая развлекательными активами «Сбера», выиграла дело против владельца прав на Олимпиаду АО «Телеспорт Груп», передает корреспондент РБК из зала суда. Ответчик на заседание не явился. По словам представителя истца, на контакт он также не выходит.

Иск к АО «Телеспорт Груп» «СберИнтертеймент» подал в феврале 2024 года. Изначально сумма требований компании составила 102,8 млн руб. Связаны они, по заявлениям компании, с займом, который ответчик не вернул. В суде сторона истца дважды ходатайствовала об увеличении заявленных требований после пересчета. Суд оба ходатайства удовлетворил, сумма исковых требований в итоге была увеличена до 109,9 млн руб.

В 2021 году «Сбер» и «Телеспорт» планировали масштабное сотрудничество. Так, в 2021 году «СберИнтертеймент» совместно с Национальной медиа группой создал еще одну компанию «Телеспорт Груп», но с организационной формой ООО. Сотрудничество предполагало покупку прав на спортивные трансляции именно через это юрлицо. Управлять им должен был сам Макаренко и его команда. Однако о фактической деятельности ООО «Телеспорт Груп» ничего не известно. НМГ из СП вышла еще в 2023 году из-за потери интереса к проекту на фоне санкций.

Основной владелец АО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко находится под домашним арестом с апреля 2024 года. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которое связано с «трансляцией спортивных мероприятий». Как выяснилось позже, к силовикам в рамках этого разбирательства также обратился «Сбер», которому Макаренко должен около 5,7 млрд руб.

У АО «Телеспорт Груп» продолжаются еще несколько судебных процессов. Так, с оператором спортивных трансляций судится «Лига Ставок»: компания требует возврата 37,4 млн руб., которые были авансом за не оказанную по договору услугу. Кроме того, 2 мая суд зарегистрировал исковое заявление телеканала «Матч ТВ», который требует от «Телеспорта» 12,7 млн руб. Причины иска неизвестны, в пресс-службе вещателя дело не комментируют.

Сам «Телеспорт» выступает истцом по иску против онлайн-кинотеатра Okko, с которого пытается взыскать 150 млн руб. Ранее Okko проиграл против «Телеспорта» собственное дело, связанное со скандалом с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024. Okko тогда утверждал, что авансом оплатил эксклюзивные права на все трансляции матчей европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» параллельно продал права принадлежащему «Газпром-Медиа Холдингу» телеканалу «Матч ТВ». В суде «Телеспорт» смогу доказать, что Okko передавал записи трансляций третьим лицам, что противоречило условиям договора: именно с этим в итоге и связан текущий встречный иск.