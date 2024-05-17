Главе «Телеспорта» Петру Макаренко предъявили обвинение в мошенничестве

Главу АО «Телеспорт» Петра Макаренко обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Разбирательства начались после обращения «Сбера» об ущербе на 5,7 млрд руб.

Петр Макаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Главе и основному владельцу компании АО «Телеспорт Груп» Петру Макаренко официально предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями», сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия. Информацию подтвердил источник, близкий к МВД.

В начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест на 30 суток, позже арест был продлен до 4 июня. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что медиаменеджер проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с трансляцией спортивных мероприятий. Позже выяснилось, что в правоохранительные органы с заявлением в отношении Макаренко обратился «Сбер»: банк хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.

Инициатором доследственной проверки в отношении Макаренко, по итогам которой и появились обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями, выступил глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин, сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК на медиарынке. Анализ сделок Макаренко за период с 2020 по 2023 год якобы выявил, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.

Обвинение, по информации источника РБК, было выдвинуто 15 мая. В документах отражены две статьи. Первая — ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает в том числе лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Вторая — ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», повлекшее тяжкие последствия. Эта статья предусматривает штраф до 1 млн руб. либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД и представителю «Сбера». Связаться с представителем Макаренко не удалось, РБК направил запрос в Адвокатскую палату Москвы.

Чем известен Петр Макаренко

Петр Макаренко владеет 99% компании АО «Телеспорт Груп», которая долгие годы была владельцем прав на крупнейшие спортивные соревнования. В частности, ему принадлежат права на трансляцию Олимпиады в Париже, которая состоится летом 2024 года. В 2022 году бизнесмен заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

Бизнес «Телеспорт Груп» представляет собой посредничество между крупными спортивными организациями и федерациями, в том числе МОК и УЕФА. У них оператор приобретает права на трансляции на российском рынке в основном на эксклюзивных условиях. После эти права он перепродает крупным телевещателям и онлайн-платформам. Например, переговоры о показе грядущей Олимпиады «Телеспорт» вел с холдингом VK.

Монетизация спортивных трансляций обычно происходит посредством рекламы. Два источника РБК, на медиарынке и в крупном букмекере, утверждают, что рекламными контрактами занимается не канал или интернет-платформа, купившая трансляцию, а сам «Телеспорт Груп». «Его выручка от продажи рекламы значительно превышает стоимость покупки прав у лицензиаров», — утверждает один из собеседников. Базовая стоимость минуты рекламы на «Первом канале» и «России 1» в трансляциях чемпионата мира по футболу в 2018 году составляла 7,5 млн руб. «Обычно рекламу в эфире федеральных каналов продает Национальный рекламный альянс (НРА), — объясняет собеседник РБК на медиарынке. — В этом случае цена определяется аудиторными данными Mediascope. Но в случае со спортивными трансляциями объективной оценки стоимости рекламы нет. А с учетом того что чаще всего ее покупают букмекеры с повышенными маркетинговыми бюджетами, расценки могут быть сильно выше рыночных».

Финансовые показатели «Телеспорт Груп» год к году снизились, следует из отчетности компании по РСБУ. Выручка общества за 2023 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — почти 9 млн руб. В 2022 году компания выручила 2,5 млрд руб. при чистой прибыли 22,8 млн руб. В 2021 году выручка «Телеспорт Груп» была заметно выше — 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 31,4 млн руб.

С кем еще судится «Телеспорт»

«Телеспорт Груп» с осени 2023 года выступает ответчиком по нескольким крупным искам в арбитражном суде. В сентябре в суд обратился «Первый канал», потребовавший взыскать с оператора почти 0,5 млрд руб. задолженности по соглашению о зачете взаимных требований. По словам представителя истца, сумма иска связана с рекламой в спортивных мероприятиях. Вещатель этот суд выиграл.

В ноябре с иском против «Телеспорта» обратился онлайн-кинотеатр Okko. Обвинения были связаны с якобы незаконной продажей прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале «Матч ТВ». Okko настаивал, что выкупил эксклюзив на все матчи европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» смог доказать в суде, что онлайн-кинотеатр нарушал договор и передавал записи трансляций третьим лицам, а также своевременно не предоставил необходимые для УЕФА статистические данные. После победы в этом деле уже «Телеспорт» выдвинул против Okko встречный иск на 150 млн руб.

В рамках инцидента с трансляцией Евро-2024 иск непосредственно к Макаренко подал глава Okko Сергей Шишкин. В требованиях он попросил суд исключить Макаренко из состава акционеров АО «Телеспорт Груп», где тому принадлежат 99%. Разбирательства по этому делу были переведены в закрытый режим.

13 мая дочка «Сбера», управляющая его развлекательными активами компания «СберИнтертейнмент», выиграла суд против «Телеспорта» по иску на более чем 100 млн руб., который связан с так и не возвращенным займом. В активной стадии находятся иски против «Телеспорта» от букмекера «Лига Ставок» на 37,4 млн руб. и телеканала «Матч ТВ» на 12,7 млн руб.