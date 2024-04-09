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«Сбер» оценил ущерб от действий владельца прав на трансляцию Олимпиад

Сбер оценил в ₽5,7 млрд ущерб от действий владельца прав на трансляцию Олимпиад
В «Сбере» отметили, что речь идет об ущербе от ранее выданного кредита, и оценили его в ₽5,7 млрд. К взысканию этой суммы финансовая организация подключила силовиков
Петр Макаренко
Петр Макаренко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сбербанк обратился к силовикам, чтобы взыскать с главы компании «Телеспорт» Петра Макаренко ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Об этом журналистам сообщил представитель банка.

«Сбер» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в отношении Петра Макаренко и предпримет все усилия для погашения ущерба в размере более 5,7 млрд руб. по кредиту, ранее полученному подконтрольной Петру Макаренко компанией «Телеспорт Груп», — рассказал представитель банка.

Как пояснили в пресс-службе «Сбера», отвечая на уточняющий вопрос РБК, спорный кредит был выдан не на АО «Телеспорт Груп», которое на 99% принадлежит самому Макаренко, а на другую компанию — учрежденное в 2021 году «дочкой» самого же «Сбера» и Национальной медиа группой ООО «Телеспорт Груп». Тогда «Сбер» и АО «Телеспорт» планировали масштабное сотрудничество, которое предполагало покупку прав на спортивные трансляции именно через это юрлицо. Управлять им должен был сам Макаренко и его команда. Однако о фактической работе компании публичной информации не было. Сейчас сведения о ее владельцах скрыты.

Кредит, как указали в «Сбере», был выдан для покупки прав на трансляции. «В рамках данной покупки АО «Телеспорт Груп» должно предоставить согласие от МОК и УЕФА на использование ООО «Телеспорт Груп» приобретенных прав, — отменили в пресс-службе банка. — ООО «Телеспорт Груп» предоставило оплату, но не получило согласие АО «Телеспорт Груп».

Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест
Спорт
Петр Макаренко

6 апреля стало известно, что Макаренко был отправлен под домашний арест на 30 суток. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уточнялось, что оно связано с «трансляцией спортивных мероприятий», но без деталей.

АО «Телеспорт Груп» в начале апреля выиграл суд против онлайн-кинотеатра Okko, который до 2022 года принадлежал «Сберу». Иск подавал сам Okko на фоне скандала с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024 на канале «Матч ТВ», несмотря на покупку онлайн-кинотеатром у «Телеспорта» эксклюзивных прав на турнир. Суд встал на сторону оператора, посчитав убедительными его аргументы о приостановке договора на предоставление трансляций из-за нарушений со стороны Okko. Видеосервис, в частности, передавал записи трансляций порталу «Чемпионат» без согласия «Телеспорта», что, как доказывали в суде представители компании, противоречит условиям контракта.

Компания Макаренко на протяжении долгих лет является владельцем прав на крупнейшие спортивные соревнования. Из публичных источников следует, что сейчас права на показ Олимпиады в Париже находятся у нее. В 2022 году в интервью ТАСС бизнесмен заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026 году, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

Однако ранее два источника РБК, знакомые с деталями переговоров Макаренко по продаже трансляций вещателям и онлайн-кинотеатрам, заявляли, что расчет с Международным олимпийским комитетом (МОК) еще не произведен.

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Иван Витченко Иван Витченко, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Евгения Стогова Евгения Стогова
Сбербанк Петр Макаренко суд «Телеспорт»
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