Владелец онлайн-кинотеатра Okko получил 100% «Телеспорта» Петра Макаренко

Глава онлайн-кинотеатра Okko получил 99% компании «Телеспорт» — владельца прав на трансляцию Олимпиады. Ранее эта доля принадлежала основателю компании Петру Макаренко, обвиненному в мошенничестве по заявлению «Сбера»

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 100% оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Об этом РБК сообщил Шишкин. Сделка прошла по «рыночной цене», точная сумма не называется. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Ранее 99% АО «Телеспорт Груп» принадлежало Макаренко, основавшему компанию, у самого же Шишкина был 1%. Переход доли Макаренко стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право в случае наступления определенных обстоятельств выкупить компанию. Одним из этих обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги). Источники РБК ранее сообщали, что Ла Лига сама отозвала права из-за нарушения финансовых обязательств со стороны Макаренко. Остальные обстоятельства не разглашаются.

Шишкин назвал реализацию права на покупку компании вынужденной мерой, чтобы обеспечить ее «стабильное функционирование». «Действия Макаренко привели к потере АО «Телеспорт Груп» ряда прав на спортивные мероприятия, — объяснил он. — Реализовав право (на опцион. — РБК) на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером АО «Телеспорт Груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России».

Пост гендиректора останется за Дмитрием Гладиловым: с 1 июля 2024 года в выписке из ЕГРЮЛ он указан директором «Телеспорта».

Сейчас в числе активов «Телеспорта» — права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 года, чемпионата Европы по футболу 2028 года, Лиги наций до 2027 года, товарищеских футбольных матчей в том числе с участием сборной России в 2024 году и ряд других трансляций. Летняя Олимпиада стартует уже в субботу, на данный момент права на нее так и не реализованы ни одному из вещателей. Однако, по информации источника РБК на медиарынке, расчет с МОК «Телеспорт» за нее не производил.

Ранее в октябре 2023 года Шишкин потребовал исключить Петра Макаренко из состава акционеров «Телеспорт Груп» через суд. В том же иске он требовал взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд руб. Арбитражный суд в июле 2024 года удовлетворил иск Шишкина. Судебные разбирательства по этой части иска продолжатся, уточнил глава Okko.

В апреле 2024 года суд отправил Макаренко под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий». Инициатором доследственной проверки, по итогам которой появились обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями, по информации источников РБК, выступил Шишкин. Анализ сделок Макаренко за период с 2020 по 2023 год выявил, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.

В правоохранительные органы с заявлением в отношении Макаренко обратился «Сбер»: банк намерен взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту для покупки прав на трансляции в размере более 5,7 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сбера». Связаться с Макаренко на момент публикации не удалось.

Чем известен «Телеспорт» и Макаренко

«Телеспорт Груп» в СМИ называют крупнейшим оператором спортивных трансляций в России. Бизнес компании представляет собой посредничество между телеканалами и онлайн-кинотеатрами, желающими транслировать то или иное событие, и крупными спортивными организациями и федерациями, в том числе МОК и УЕФА. У последних оператор приобретает права на трансляции на российском рынке в основном на эксклюзивных условиях.

Монетизация спортивных трансляций обычно происходит посредством рекламы, чаще всего ее покупают букмекеры. Как ранее сообщали источники РБК, рекламными контрактами занимается сам «Телеспорт Груп». Чаще всего расценки выше рыночных, которые определяются рейтингами единого измерителя Mediascope.

Финансовые результаты «Телеспорт Груп» в 2023 году снизились, следует из отчетности компании по РСБУ. Выручка компании составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — почти 9 млн руб. В 2022 году компания выручила 2,5 млрд руб. при чистой прибыли 22,8 млн руб., в 2021-м — 5,4 млрд руб. при чистой прибыли 31,4 млн руб.

Петр Макаренко выступает основателем и совладельцем агентства «Телеспорт» с 2010 года. Прежде он занимал должности коммерческого директора ООО «Контакт», гендиректора ЗАО «Интернейшнл спорт маркетинг», гендиректора ЗАО «Телеспорт маркетинг» и замгендиректора коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС).

С кем еще судится «Телеспорт»

«Телеспорт Груп» и сам Макаренко являются фигурантами еще нескольких судебных разбирательств. Сначала из-за скандала с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024 иски против оператора спортивных трансляций подали Okko и Шишкин. Okko тогда утверждал, что авансом оплатил эксклюзивные права на все трансляции матчей европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» параллельно продал права принадлежащему «Газпром-Медиа Холдинг» телеканалу «Матч ТВ».

Okko в итоге суд проиграл: представители «Телеспорта» на финальном заседании доказывали, что онлайн-кинотеатр якобы нарушал договор, передавая записи трансляций порталу «Чемпионат», а также своевременно не предоставлял необходимую для УЕФА документацию. При этом 11 апреля суд зарегистрировал ответный иск оператора на 150 млн руб. Судебное разбирательство Шишкина против Макаренко еще в процессе и переведено в закрытый режим.

В сентябре 2023 года иск к «Телеспорту» из-за долга в 0,5 млрд руб. подал «Первый канал», тогда суд встал на сторону вещателя. В феврале 2024 года в суд из-за долгов обратилась «дочка» «Сбера» — ООО «СберИнтертейнмент», управляющее развлекательными активами банка. Дело компания также выиграла. Среди активных судебных разбирательств — иски букмекера «Лига ставок» на 37,4 млн руб. и телеканала «Матч ТВ» на 12,7 млн руб.