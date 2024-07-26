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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

«Сбер» пообещал взыскать ущерб с бывшего владельца «Телеспорта»

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Сбербанк SBER ₽295,41 -0,32% Купить
Петр Макаренко
Петр Макаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Ущерб «Сберу», причиненный основателем и до 25 июля 2024 года основным владельцем АО «Телеспорт Груп» Петром Макаренко, все еще не возмещен. Об этом в ответ на запрос РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Банк предпримет все усилия для взыскания ущерба», — отметили в пресс-службе «Сбера». Смену акционеров «Телеспорта» в банке комментировать не стали.

Ранее стало известно, что «Сбер» намерен взыскать теперь уже с экс-главы «Телеспорта» Макаренко ущерб по кредиту для покупки прав на трансляции в размере более 5,7 млрд руб. В апреле 2024 года суд отправил функционера под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий».

Инициатором доследственной проверки, по итогам которой появились обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями, как сообщали источники РБК, выступил глава и владелец онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин. На основе анализа сделок за период с 2020 по 2023 год было выдвинуто предположение, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.

25 июля Шишкин сообщил РБК, что получил 100% АО «Телеспорт Груп» благодаря опциону, по которому он имел право на выкуп доли Макаренко (она составляла 99%) в случае наступления определенных обстоятельств. Одним из таких обстоятельств стала потеря «Телеспортом» прав на трансляцию матчей Ла Лиги в России, которые позже были проданы напрямую телеканалу «Матч ТВ».

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Телеспорт Okko Сбербанк Петр Макаренко
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