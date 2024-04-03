Суд отказал Okko в удовлетворении иска против «Телеспорт Груп» после скандала с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024 на канале «Матч ТВ». «Телеспорт» пытается выдвинуть ответные требования из-за якобы нарушения договора

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отказал онлайн-кинотеатру Okko в удовлетворении иска против крупнейшего в России оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко из-за скандала, связанного с показом отборочных игр к чемпионату Европы по футболу 2024 года, сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Как озвучил представитель Okko в суде, «Телеспорт» аргументировал прекращение предоставления трансляций тем, что онлайн-кинотеатр передавал записи трансляций ООО «СИМ» (Rambler Group), которому принадлежит в том числе сайт «Чемпионат». Еще одной причиной стала якобы несвоевременная передача Okko статистических данных, необходимых для предоставления в УЕФА. Okko настаивает, что доводы «Телеспорта» по причинам приостановки прав некорректны, так как все документы, запрошенные для УЕФА, были переданы, а передача фрагментов трансляций в том числе для портала «Чемпионат» не нарушала договор с оператором, поскольку компании являются аффилированными. «Шишкин является временным исполняющим обязанности гендиректора Okko достаточно длительное время, — объясняет представитель Okko. — Указанное же лицо косвенно владеет долей в размере более 80% в ООО «СИМ». Это открытая информация».

Представитель «Телеспорта», в свою очередь, обращает внимание, что с 1 января 2024 года договор по предоставлению контента с Okko возобновлен. «Мы его не расторгали, а воспользовались правом на приостановку», — конкретизировал представитель оператора. С доводами по поводу аффилированности Okko и «Чемпионата» представитель «Телеспорта» также не согласился.

РБК направил запрос в пресс-службу Okko.

Из-за чего судятся Okko и «Телеспорт» Судебные разбирательства между «Телеспортом» и Okko начались осенью 2023 года. Преимущественно они связаны с обвинением со стороны Okko в адрес «Телеспорт Груп» в якобы незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале» Матч ТВ». Позиция онлайн-кинотеатра состояла в том, что права на показ всех матчей европейских сборных под эгидой УЕФА были куплены еще в июле 2021 года, причем на эксклюзивной основе и с предоплатой. Сначала личный иск к Петру Макаренко подал глава Okko Сергей Шишкин, потребовавший взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб. и исключить его из состава акционеров «Телеспорт Груп». Второй иск последовал непосредственно от Okko к «Телеспорт Груп». В феврале 2024 года иск к АО «Телеспорт Груп» также подал «СберИнтертеймент» — структурное подразделение «Сбера», отвечающее за развлекательные активы. Сумма требований компании превышает 100 млн руб., они связаны с займом, который ответчик не вернул. В прошлом компании планировали масштабное сотрудничество. Так, в 2021 году «СберИнтертеймент» совместно с Национальной медиа группой создал еще одну компанию «Телеспорт Груп», но с организационной формой ООО. Тогда предполагалось, что покупка прав на спортивные трансляции будет осуществляться именно через это юрлицо, управлять им должны были Макаренко и его команда. О текущей деятельности ООО «Телеспорт Груп» ничего не известно. Иск Okko к АО «Телеспорт Груп», в удовлетворении которого отказал суд, был подан в 2023 году. Представитель Okko тогда сообщал, что «Телеспорт» в нарушение действующего договора «в одностороннем порядке прекратил предоставлять для платформы сигнал трансляций матчей Евро-2024».

Само АО «Телеспорт Груп» попыталось подать встречный иск к онлайн-кинотеатру Okko. В нем оператор требовал взыскать штраф за размещение спортивного контента, который был предоставлен Okko по договору, на ресурсах, которые не были согласованы с самим «Телеспортом». Сделано это было якобы с нарушениями заключенного компаниями договора. Заявление о встречном иске от 26 марта 2024 года также отражено в картотеке арбитража. Однако в зале суда судья остановила встречный иск.

Речь, по словам представителя «Телеспорт Груп» в суде, идет как минимум о 155 случаях нарушения договора между оператором и Okko. Эти нарушения состояли в передаче записи спортивных трансляций и их отрывков не аффилированным с Okko ресурсам, в том числе сайту «Чемпионат». За каждый выявленный случай «Телеспорт» хочет получить 1 млн руб.