Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью РБК рассказал о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже, условиях покупки прав на Евро-2024, обвинениях в русофобии и скандале с Еврокубками

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2024 году впервые за 40 лет Олимпийские игры не были показаны на российском телевидении. Для крупнейшего в стране спортивного вещателя — входящего в холдинг «Газпром-Медиа» телеканала «Матч ТВ» — трансляция главного международного спортивного события оказалась невыгодной как с точки зрения количества зрителей, так и по экономическим причинам. Но компания смогла в этом году получить один из крупнейших европейских футбольных турниров — испанскую Ла Лигу, а также права на ряд других популярных трансляций. На фоне вернувшегося после пандемии интереса аудитории к спорту растет конкуренция канала с другими участниками рынка, в том числе онлайн-кинотеатром Okko, купившим права на Еврокубки (Клубные турниры УЕФА).

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью РБК ответил на обвинения в адрес канала в «русофобии», а также рассказал, почему вещатель так и не показал Олимпиаду, как ведутся переговоры с западными правообладателями и какие виды спорта остаются самыми популярными у зрителей.

Про отказ от трансляции Олимпиады

Ключевым в вопросе показа Олимпийских игр на «Матч ТВ» был фактор участия российских спортсменов, рассказал РБК Тащин. Канал до последнего рассчитывал на положительное решение и даже оформлял для своих сотрудников визы во Францию. Но когда стало ясно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян «не просто в усеченном составе, а вычеркнув реальных претендентов на медали», руководство «Матч ТВ» пришло к выводу, что это не будет интересно широкой аудитории. «Оглядываясь назад, мы убедились, что это было правильное решение, — говорит Тащин. — Начиная от церемонии открытия и заканчивая скандальными победами в женском боксе, Игры в Париже точно нельзя назвать продолжением того Олимпийского движения, которое формировал Пьер де Кубертен».

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Приобретать права на всю Олимпиаду для «Матч ТВ» было нецелесообразно не только с точки зрения аудитории, но и экономически, продолжает Тащин. У канала был вариант купить права на отдельные трансляции с российскими спортсменами. Но правообладатель — в России это оператор спортивных трансляций «Телеспорт» — такой возможности не дал. «У «Телеспорта» есть обязательства перед МОК по количеству эфирного времени на бесплатном федеральном канале — 100 часов, — объясняет Тащин. — Когда мы думали, что поедут и борцы, и дзюдоисты, мы ожидали, что сможем что-то приближенное к этому объему показать. Но по тем дисциплинам, в которых наши спортсмены в итоге были представлены, мы не смогли бы обеспечить необходимый объем часов. А церемонии открытия и закрытия без нашей сборной мы не планировали показывать с самого начала».

Что такое «Матч ТВ» Телеканал «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа» наряду с НТВ, ТНТ, Rutube и рядом других каналов и сервисов. По данным Mediascope, по итогам первой половины 2024 года доля телеканала в аудитории старше четырех лет по всем городам России составляла 1,5%, в общем рейтинге канал занимает 16-е место. Финансовые показатели вещателя публично не раскрываются, но весь «Газпром-Медиа» по итогам первой половины года отчитался об убытке в 7 млрд руб. при выручке 79,8 млрд руб.

Степень окупаемости прав на показ Олимпиады и в прошлые годы была разной, напоминает Тащин. Даже по тем временам, когда «Матч ТВ» делил трансляции с «Первым каналом» и ВГТРК, далеко не всегда удавалось выводить ее хотя бы «в ноль». Игры 2024 года окупить было бы также «проблематично». «Основным рекламодателем на рынке являются букмекерские компании, но для них Олимпийские игры не так интересны, как, например, футбол или хоккей, — говорит генпродюсер «Матч ТВ». — Спонсорские суммы значительно ниже, чем на крупных футбольных соревнованиях. А здесь еще и российских спортсменов почти нет».

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Стоимостью прав расходы на спортивные трансляции не ограничиваются, напоминает Тащин. На канал также легли бы затраты на доставку сигнала, освещение и командировку съемочных групп. «Мы в любом случае будем довольно-таки обширно освещать Паралимпийские игры (стартовали в Париже 28 августа. — РБК). Туда допустили около 90 наших спортсменов. Права на Паралимпиаду у нас есть. Сумму [покупки] не назову, но она существенно ниже Олимпиады».

Про интересы зрителей

По цифрам прошлых Олимпиад видно, что соревнования с российскими спортсменами сразу дают рост аудитории на канале, утверждает Тащин. Без россиян цифры сильно ниже, что подтверждается, например, Кубком мира по биатлону и чемпионатом мира по лыжам. «Такие крупные соревнования, как Олимпийские игры, интересны массовому зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших», — считает глава «Матч ТВ».

Тем не менее новостная повестка вокруг Олимпиады аудиторию все же привлекала. Например, по данным LiveInternet, которые приводит Тащин, Sportbox.ru на неделе с 22 по 28 июля стал самым посещаемым сайтом России в категории «Спорт», а 28 и 29 июля он находился на восьмой строчке среди вообще всех сайтов России. Аудитория сайта «Матч ТВ» в июле 2024 года составила 10,31 млн уникальных пользователей. Это лучший результат с декабря 2022 года и седьмой в истории площадки, что свидетельствует об интересе и к Евро, и к Олимпийским играм. «Так что в целом аудитория так или иначе следила за тем, что происходит в Париже, но больше в контексте каких-то скандалов, турецкого стрелка, качества воды в реке Сена и так далее», — говорит Тащин.

Отвечая на вопрос о перспективе показа зимней Олимпиады в 2026 году, Тащин заявил, что канал «будет готов на прямое общение с МОК о содержании того продукта, который предлагают». «Мы точно будем выяснять у правообладателя, будет ли это зрелище, которое не стыдно будет смотреть вместе с детьми», — отметил он.

Про альтернативные турниры

В качестве альтернативы Олимпиаде Тащин называет Игры БРИКС, которые состоялись с 12 по 23 июня в Казани при участии спортсменов из порядка 50 стран в турнирах по 27 видам спорта. По словам Тащина, их трансляции показали высокие цифры. «Они были сильно выше наших ожиданий, в районе средней доли канала, а то и выше, — говорит генпродюсер «Матч ТВ». — Это было первое крупное соревнование, которое проводили в России за последнее время. Тут надо отдать должное организаторам, республике Татарстан, которая традиционно провела, на мой взгляд, великолепное спортивное событие. Дальше это будет только развиваться и набирать обороты».

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вещатель делает ставку и на Игры дружбы, запланированные на следующий год, а также различные международные футбольные турниры. В качестве примера Тащин привел состоявшийся в прошлом году «Кубок Матч Премьер» в Петербурге с участием представителей сербского, турецкого и азербайджанского футбола, а также Кубок равноправия по футболу в Катаре с бразильским, китайским и катарским клубами. В турнирах сыграл петербургский «Зенит».

Игры будущего, на взгляд Тащина, также имеют «интересный и зрелищный формат». «Но большая часть этого турнира посвящена киберспорту, — объясняет он. — У нас был большой объем новостного информационного освещения Игр будущего, все было масштабно и ярко. Но сами трансляции — это больше про диджитал-формат».

Про конкуренцию с Okko

Одним из главных интересантов в сделках по покупке прав на международные спортивные турниры в последние годы выступает онлайн-кинотеатр Okko. Сейчас сервису принадлежат права на показ в России ряда спортивных событий, в том числе клубных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Летом 2024 года владелец и глава Okko Сергей Шишкин также стал владельцем 100% акций АО «Телеспорт».

Отвечая на вопрос о том, может ли переход «Телеспорта» под управление Шишкина отразиться на отношениях «Матч ТВ» с оператором, Тащин заявил, что дальнейшие контакты не исключаются: «У «Телеспорта» есть права, которые нам интересны: чемпионат Европы по футболу, отбор к чемпионату мира 2026 года, товарищеские матчи национальной сборной России по футболу. Мы абсолютно открыты к переговорам там, где это имеет финансовую логику».

«Матч ТВ» не воспринимает Okko как конкурента, утверждает Тащин. Это объясняется тем, что «Матч ТВ» — федеральный общедоступный телеканал, «а бесплатный контент аудиторно никогда не сравнится с платным». «Наша первоочередная миссия — популяризация спорта в России, и благодаря решениям государства и нашего акционера мы можем показывать спорт бесплатно, в том числе за счет продажи прямой рекламы, — говорит он. — Да, как коммерческая организация, мы преследуем коммерческие цели, у нас тоже есть платный сегмент подписок для той аудитории, которая глубоко вовлечена в спортивный контент. Естественно, чемпионат Италии, чемпионат Испании мы тоже приобретаем для извлечения прибыли. Но эту же прибыль мы вкладываем и в производство, например трансляции Спартакиады, тех же Игр БРИКС или чемпионата России по биатлону. Наши вложения превышают доходы от этих соревнований».

Модель Okko же, по мнению Тащина, подразумевает «осмысленную плату за развлечение». Онлайн-кинотеатру «интересны только те соревнования, на которых он может заработать». При этом, как говорил генпродюсер «Матч ТВ», пока нет ни одного примера «окупаемости этого кейса». «На мой взгляд, суммы, которые тратит Okko, нельзя окупить платной подпиской и даже спонсорскими деньгами, — настаивает Тащин. — Доходы от спонсорства на платформе будут всегда ниже, чем на федеральном канале».

Про переход прав на Еврокубки

В июле 2024 года стало известно, что «Матч ТВ» с сезона 2024/25 не будет показывать Еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Трехлетний контракт с УЕФА на эксклюзивной основе подписал Okko. Сделка была заключена через посредника из Казахстана — оператора Quest Media.

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тащин объясняет эту ситуацию следующим образом: «В прошлом году мы провели предварительные переговоры на финале Лиги чемпионов в Стамбуле и общались с агентством УЕФА, которое занимается реализацией прав на территории России. Обсудили прошедший сезон, предстоящий, на который у нас еще были права, и следующий контракт на три года. Они были довольны нашим сотрудничеством, готовы были продолжать с нами следующий цикл. Никаких проблем с их стороны озвучено не было. Договорились вернуться к разговору через месяц. Через месяц же на нас вышел контрагент из Казахстана, который сказал, что права на Еврокубки на следующие три сезона эксклюзивно принадлежат им. Соответственно, сделали нам свое предложение. Приняв его, мы бы понесли огромные миллиардные убытки. Поэтому мы отказались».

На вопрос о том, почему права на показ Еврокубков в России приобрел посредник из Казахстана, Тащин ответить затруднился. Обозначенная стоимость прав составила несколько миллиардов рублей, отмечает он. При этом в договоре была закрыта букмекерская категория, которая «давала бы возможность хоть как-то монетизировать эти права». «Ни один международный правообладатель так не реализовывает свои права, — утверждает Тащин. — К сожалению, это экономически нецелесообразно».

У «Матч ТВ» уже был эксперимент по совместной покупке спортивных прав в партнерстве с Okko: именно так вещатель и онлайн-кинотеатр разделили показ Евро-2024. Как утверждает Тащин, канал заплатил за те права больше, чем видеоплатформа, но свою часть прав окупил. Говоря о перспективе подобного сотрудничества в будущем, глава «Матч ТВ» отметил, что «все будет зависеть от предложения». «Мы открыты для обсуждения и всегда готовы к конструктивным диалогам с коллегами, например о Лиге чемпионов или Лиги Европы, — говорит он. — Это будет экономически целесообразно и для нас, и для них».

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Александр Тащин — про популярные виды спорта: «Футбол остается абсолютным лидером. Далее следует хоккей. Континентальная хоккейная лига очень значительно выросла за последний год, в том числе за счет улучшения зрелищности. Дальше отмечу зимние виды спорта, биатлон, лыжи. Цифры по внутренним соревнованиям за год тоже выросли». — про интерес к азиатскому спорту: «Сейчас россиянам все-таки больше интересен европейский футбол. Это и известные команды, и популярные спортсмены. Аудитория приходит не просто за футболом, а за конкретными именами. Но партнерство с Китаем у нас есть: тот же турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» стал примером успешного опыта взаимодействия. И, как показал опыт Игр БРИКС в Казани, внимание с их стороны есть.

Про замороженные контракты

2022 год, когда ряд зарубежных спортивных лиг и федераций либо расторгли контракты, либо приостановили подачу сигнала, был для «Матч ТВ» «несколько болезненным». «Чемпионат Франции по футболу, «Формула-1» в один день просто расторгли договоры, — вспоминает Тащин. — Английская премьер-лига приостановила контракт. По британскому законодательству она не может с нами иметь никаких контрактов. Эти годы простоя будут либо нам засчитываться дальше, либо компенсироваться финансово».

Впрочем, отзыв прав и приостановка контрактов не носила массового характера, акцентирует внимание Тащин. Выполнять обязательства продолжили, например, итальянцы и немцы. «Все деловые контакты так или иначе завязаны на персоналиях, которые стоят во главе ассоциаций, — считает генпродюсер «Матч ТВ». — Тот же Дэйна Уайт, президент UFC, до сих пор не только готов к сотрудничеству, но и приглашает в Лас-Вегас на их турниры».

Точно так же благодаря сохранившимся контактам «Матч ТВ» смог получить права на испанскую Ла Лигу. Сделка, как ранее сообщали источники РБК, была заключена напрямую без посредника. «В какой-то момент Ла Лига предложила нам контракт не на пять, a семь лет, начиная с текущего сезона, уведомив нас, что контракт с «Телепортом» будет расторгнут, — пояснил Тащин. — Мы, конечно, воспользовались этой опцией».

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Про обвинения в «русофобии»

В последний месяц «Матч ТВ» оказался в центре ряда скандалов. Сначала руководство отстранило комментатора Владимира Иваницкого после слов «всякие шмары не нужны» во время эфира на Играх БРИКС. Сам Иваницкий потом утверждал, что отстранили его из-за слова «русич». Потом из эфира выпала посвященная спецоперации речь Владимира Минеева после его боя с Магомедом Исмаиловым, из-за чего канал вновь обвинили в русофобии.

Комментируя отстранение Иваницкого, Тащин отметил, что он остается «блестящим профессионалом с многолетним опытом», но во время эфира он «перегнул, забылся и переступил черту». Отстранение касалось только его «пренебрежительной реплики по отношению к женскому полу», настаивает Тащин. «Такие случаи уже были и, увы, будут, потому что у нас огромное количество прямоэфирного контента с различными экспертами, — признает генпродюсер «Матч ТВ». — Но подобное разговорное просторечие недопустимо в эфире федерального канала. Обвинять же в русофобии канал, который регулярно показывает российских спортсменов, поддерживает российский спорт, вкладывает деньги в Спартакиаду и в Игры БРИКС, на мой взгляд, странно».

Отсутствие в прямом эфире речи Минеева Тащин объясняет так: «Трансляция этого бокса была запланирована в определенный слот, и она очень сильно перебирала по времени. Соответственно, как только объявили победителя, аппаратная и выпуск, которые ждали окончания боя, чтобы выпустить следующую программу «Все на Матч!», дали отмашку уходить из эфира. Никто попросту не слышал, что Володя говорит, и только потом узнали, что там была речь по поводу спецоперации. Его речь мы показали на следующий день в повторной трансляции, в новостях, в программе «Все на Матч!». Говорить, что мы специально вырезали его речь, вообще неправильно. Это было связано только с техническим процессом. Мы всегда зовем Володю в наши студийные форматы и даем ему площадку для высказываний».