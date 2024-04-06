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Эксклюзив

Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест

Владельца прав на трансляцию Олимпиад Макаренко отправили под домашний арест
Петр Макаренко проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Петр Макаренко
Петр Макаренко (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)

Глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко задержан, сообщили «РБК Спорт», два источника, знакомых с ситуацией. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Оно связано с «трансляцией спортивных мероприятий».

Источник «РБК Спорт», знакомый с деталями дела уточнил, что оно может быть связано с противоречиями Макаренко со «Сбером». В пресс-службе «Сбера» РБК сообщили, что у банка «отсутствует какая-либо информация о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что он отправлен под домашний арест на 30 суток.

Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест
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«РБК Спорт» обратился за комментариями к Макаренко.

Глава «Телеспорта» имеет судебный спор с «Сберинтертеймент», являющееся структурным подразделением «Сбера». В феврале «Сберинтертеймент» подало к «Телеспорт» иск с требованием выплатить 102 млн руб. Это требование было связано с займом, который ответчик, как утверждает Сбербанк, не вернул.

3 апреля среду Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн руб. (корреспондент РБК присутствовал на заседании).

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Петр Макаренко «Телеспорт» арест Олимпиада
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