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Эксклюзивы РБК ,  
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«Первый канал» выиграл суд у крупнейшего оператора спортрансляций

«Первый канал» отсудил у крупнейшего оператора спортрансляций 400 млн руб.
Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Телеспорт Груп» Петра Макаренко проиграл суд против «Первого канала» из-за долга в размере почти 0,5 млрд руб. Претензии вещателя были связаны с рекламой в спортивных трансляциях.

«Первый канал» отсудил у крупнейшего оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» почти 0,5 млрд руб. передает корреспондент РБК из зала суда.

«Исковые требования удовлетворить, взыскать с ответчика в пользу истца 408,2 млн руб. (сумма основного долга), 16,7 млн руб. (сумма неустойки)», — сообщил судья по итогам заседания.

«Первый канал» подал в суд на АО «Телеспорт Груп» в сентябре 2023 года. Детали разбирательства неизвестны, в определении о принятии искового заявления к производству говорится лишь, что претензии вещателя связаны с «задолженностью по соглашению о зачете взаимных требований» от декабря 2022 года. В информации о сумме искового заявления фигурируют требования в размере 424,9 млн руб., однако в документах по делу точные требования отсутствуют.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

По словам представителя истца, сумма иска связана с рекламой в спортивных мероприятиях (о каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется).

Представитель стороны ответчика заявил о том, что стороны, по его информации, вели переговоры по заключению мирового соглашения. Представитель истца подтвердил факт «звонков с целью возможного урегулирования спора мирным путем», однако предложения, по его словам, были направлены на «растяжение» времени, тогда как «Первый канал» намерен решить дело в краткие сроки.

На вопрос РБК о том, будет ли ответчик подавать апелляцию, его представитель кратко ответил «посмотрим».

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«Первый канал» — не единственная компания, находящаяся в активных судебных разбирательствах с АО «Телеспорт Груп». Из-за якобы нарушения договора о предоставлении трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года иск к компании осенью 2023-его подал онлайн-кинотеатр Okko. Лично к главе «Телеспорта» Петру Макаренко претензии есть и у главы Okko Сергея Шишкина: через суд он требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд руб. и исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп».

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Первый канал «Телеспорт» суд Петр Макаренко
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