«Лига Ставок» подала в суд на владеющий правами на Олимпиаду «Телеспорт»

Букмекер «Лига Ставок» подал в суд на «Телеспорт», чей совладелец Петр Макаренко находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Ранее иски против компании из-за долгов подавали «Сбер» и «Первый канал»

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Один из крупнейших российских букмекеров — «Лига Ставок» — подал в суд на оператора «Телеспорт», которому принадлежат права на трансляции ключевых международных спортивных турниров. Иск к оператору, чей владелец Петр Макаренко в апреле был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, РБК обнаружил в картотеке арбитража. Заявление юрлица «Лиги Ставок» (ООО «ПМБК») к АО «Телеспорт Груп» было зарегистрировано 10 апреля.

Сумма исковых требований «Лиги Ставок» составляет 37,4 млн руб. Детали иска в картотеке отсутствуют. В пресс-службе «Лиги Ставок» РБК сообщили, что иск связан с неисполнением договора со стороны «Телеспорта». «Мы заплатили аванс, они не смогли оказать услугу, — рассказал представитель букмекера, не уточнив, о какой именно услуге идет речь. — В связи с негативным финансовым состоянием «Телеспорта», у которого сейчас много судов, мы и решили взыскать их долг». «Лига Ставок», по словам пресс-службы букмекера, пыталась урегулировать спор в досудебном порядке: «Но у них все счета арестованы».

Два источника РБК — на медиарынке и в одном из крупных букмекеров — утверждают, что долги у «Телеспорта» есть и перед другими организаторами ставок на спорт, сумма которых может достигать «нескольких миллиардов рублей». Представители «Фонбета» и BetBoom не стали комментировать эту информацию, представитель Winline не ответил на вопросы РБК.

Связаться с Макаренко не удалось, 6 апреля стало известно, что суд отправил его под домашний арест на 30 суток.

Чем известны «Телеспорт» и Макаренко «Телеспорт Груп» — крупнейший в России оператор прав на спортивные трансляции мировых турниров. Компания на 99% принадлежит Петру Макаренко. В интервью ТАСС Макаренко еще в 2022 году заявлял, что его компании принадлежат права на показ Олимпиады в Париже в 2024 году, зимней Олимпиады — 2026, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года. В прошлом через «Телеспорт» права на трансляцию Олимпиады покупали крупнейшие российские вещатели, в том числе «Первый канал», ВГТРК (флагман холдинга — «Россия 1») и «Матч ТВ». Сейчас переговоры по трансляции Олимпийских игр в Париже ведет холдинг VK. Выручка АО «Телеспорт Груп» по РСБУ в 2023 году составила 1,2 млрд руб., что ровно в два раза ниже аналогичного показателя 2022-го. Чистая прибыль компании сократилась на 61% год к году и составила чуть менее 9 млн руб.

С кем и почему судится «Телеспорт»

С осени 2023 года «Телеспорт Груп» стал фигурантом ряда резонансных судебных разбирательств. Сначала иски против оператора спортивных трансляций подали онлайн-кинотеатр Okko и его гендиректор Сергей Шишкин. Поводом для них стал скандал с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024. Okko утверждал, что авансом оплатил эксклюзивные права на все трансляции матчей европейских сборных под эгидой УЕФА. Однако «Телеспорт» параллельно продал права принадлежащему «Газпром-Медиа Холдингу» телеканалу «Матч ТВ».

Okko в итоге суд проиграл: представители «Телеспорта» на итоговом заседании доказывали, что онлайн-кинотеатр якобы нарушал договор, передавая записи трансляций порталу «Чемпионат», а также своевременно не предоставлял необходимую для УЕФА документацию. При этом 11 апреля суд зарегистрировал ответный иск оператора к видеосервису на 150 млн руб.: о намерении его подать представители «Телеспорта» говорили на заседаниях. Судебное разбирательство Шишкина против Макаренко еще в процессе и переведено в закрытый режим.

В сентябре 2023 года судиться с «Телеспортом» начал и «Первый канал». Причиной стал долг в размере почти 0,5 млрд руб. По словам представителя истца на заседании, сумма иска связана с рекламой в спортивных мероприятиях (о каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется). В рамках этого разбирательства суд встал на сторону «Первого канала».

В феврале 2024 года с иском против «Телеспорт Груп» обратилась «дочка» «Сбера» — ООО «СберИнтертейнмент», управляющее развлекательными активами банка. Компания потребовала от оператора выплатить 102 млн руб. (позже сумма была увеличена до 106,8 млн руб.) займа, который ответчик не вернул по договору.

Через два месяца — в апреле 2024 года — стало известно, что глава «Телеспорта» Петр Макаренко был отправлен под домашний арест на 30 суток. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанном с «трансляцией спортивных мероприятий». Позже стало известно, что к силовикам обратился «Сбер», которому Макаренко должен около 5,7 млрд руб.

Причиной претензий стали заемные средства «Сбера», которые, как предполагалось, должны были быть направлены на покупку спортивных трансляций. Спорный кредит был выдан на отдельное юрлицо — ООО «Телеспорт Груп», учрежденное в 2021 году «дочкой» самого же «Сбера» и Национальной медиа группой. По условиям договора уже АО «Телеспорт Груп» (которое на 99% принадлежит самому Макаренко) за эти деньги должно было предоставить согласие от МОК и УЕФА на использование ООО «Телеспорт Груп» приобретенных прав, однако этого так и не произошло.

Сейчас все 100% ООО «Телеспорт Груп» принадлежат одному «Сберу», уточнил источник РБК на медиарынке. По его словам, выход НМГ из предприятия был обусловлен «потерей интереса к проекту из-за ведения санкций» против банка. В НМГ подтвердили, что холдинг вышел из СП еще в 2023 году, но причины раскрывать отказались.