Главный тренер немцев рассказал о своем страхе. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 22 июня:
Швейцария — Германия
Шотландия — Венгрия
Главные события прошедшего дня
- Бельгия победила Румынию после третьего отмененного гола Лукаку на Евро
- Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф
- Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией
- Пропустивший матч Евро Мбаппе сыграет товарищеский матч с дублем «Падерборна».
- Полиция Берлина арестовала польских фанатов за драку у фан-зоны.
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12:40. На Евро в воскресенье пройдут два матча. Один из главных фаворитов турнира Германия сыграет со Швейцарией. Спортивные аналитики Opta оценивает вероятность победы немцев в 52,8%, сборной Швейцарии — в 22,8%.
Германская команда уже обеспечила себе место в плей-офф, набрав шесть очков. Однако если произойдет сенсация и швейцарцы обыграют соперника, то они выйдут из квартета с первого места. Вообще выход из группы для Швейцарии возможен и в случае ничьей либо поражения, но только при условии, что Шотландия в параллельном матче не сможет набрать три очка, победив Венгрию.
12:35. Главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн перед матчем раскритиковал качество газона на стадионе во Франкфурте, где пройдет матч со Швейцарией. «Я больше обеспокоен не нашей игрой, а тем, что есть риск получить травму на этом поле. Здесь очень вязкий и мягкий газон. Не хочу, чтобы произошел несчастный случай и кто-то выбыл на долгое время из-за повреждения», — заявил он журналистам.
Упал — поднялся.
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