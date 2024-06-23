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Евро-2024 ,  
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Главный тренер немцев рассказал о своем страхе. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
Немцы и швейцарцы встретятся в матче за первое место в группе. В параллельном матче шотландцы сыграют с венграми. Как пройдет 23 июня — в онлайне дня «РБК Спорт»
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн (Фото: Federico Gambarini / Global look press)

Какие матчи пройдут 22 июня:

Швейцария — Германия

Шотландия — Венгрия

Турнирная таблица Евро-2024

Полное расписание матчей

Главные события прошедшего дня

  • Бельгия победила Румынию после третьего отмененного гола Лукаку на Евро
  • Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф
  • Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией
  • Пропустивший матч Евро Мбаппе сыграет товарищеский матч с дублем «Падерборна».
  • Полиция Берлина арестовала польских фанатов за драку у фан-зоны.

Интересные материалы

12:40. На Евро в воскресенье пройдут два матча. Один из главных фаворитов турнира Германия сыграет со Швейцарией. Спортивные аналитики Opta оценивает вероятность победы немцев в 52,8%, сборной Швейцарии — в 22,8%.

Германская команда уже обеспечила себе место в плей-офф, набрав шесть очков. Однако если произойдет сенсация и швейцарцы обыграют соперника, то они выйдут из квартета с первого места. Вообще выход из группы для Швейцарии возможен и в случае ничьей либо поражения, но только при условии, что Шотландия в параллельном матче не сможет набрать три очка, победив Венгрию.

12:35. Главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн перед матчем раскритиковал качество газона на стадионе во Франкфурте, где пройдет матч со Швейцарией. «Я больше обеспокоен не нашей игрой, а тем, что есть риск получить травму на этом поле. Здесь очень вязкий и мягкий газон. Не хочу, чтобы произошел несчастный случай и кто-то выбыл на долгое время из-за повреждения», — заявил он журналистам.

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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