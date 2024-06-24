 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро

Венгрия забила Шотландии на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро
Сюжет
Евро-2024
Кевин Чобот принес венграм победу над Шотландией, забив самый поздний гол в истории Евро. Венгрия стала третьей в группе и сохранила шансы на плей-офф, шотландцы вылетели с турнира
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Сборная Венгрии обыграла команду Шотландии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Штутгарте.

Гол забил Кевин Чобот (90+10).

Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32).

Во втором тайме тяжелую травму после столкновения с голкипером шотландцев получил форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга. Игра была прервана на некоторое время, футболиста унесли на носилках с кислородной маской на лице.

Форвард Венгрии потерял сознание во время матча. Что происходит на Евро
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией со счетом 1:1.

Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе, венгры с тремя — третье, шотландцы с одним — четвертое.

Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф.

В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Шотландии по футболу сборная Венгрии по футболу
Материалы по теме
Нойер побил рекорд Буффона на Евро
Спорт
УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро
Спорт
На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:24
Буданов сообщил о «довольно сложной» ситуации для ВСУ Политика, 01:20
Иран задумался над признанием армии Канады террористической организацией Политика, 01:04
Форвард сборной Венгрии потерял сознание после столкновения в матче Евро Спорт, 00:34
Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан Общество, 00:29
Рогозин призвал не считать теракт в Дагестане «происками Украины и НАТО» Политика, 00:20
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с нападениями в Дагестане Общество, 00:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На южном берегу Крыма временно запретили купание на пляжах Общество, 00:08
Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро Спорт, 00:01
Силовики задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева Общество, 00:01
Счетная палата выявила недостатки исполнения бюджета в сфере транспорта Бизнес, 00:00
Форвард Венгрии потерял сознание во время матча. Что происходит на Евро Спорт, 23 июн, 23:58
Германия в концовке вырвала ничью у Швейцарии в матче Евро-2024 Спорт, 23 июн, 23:53
Мэр Махачкалы выступил с обращением к гражданам после атаки боевиков Общество, 23 июн, 23:52