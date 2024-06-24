Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро
Сборная Венгрии обыграла команду Шотландии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Штутгарте.
Гол забил Кевин Чобот (90+10).
Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32).
Во втором тайме тяжелую травму после столкновения с голкипером шотландцев получил форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга. Игра была прервана на некоторое время, футболиста унесли на носилках с кислородной маской на лице.
В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.
В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией со счетом 1:1.
Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе, венгры с тремя — третье, шотландцы с одним — четвертое.
Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф.
В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).
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