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Евро-2024 ,  
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На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков

На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков
Сюжет
Евро-2024
Накануне 10-летний мальчик выбежал на поле во время матча Португалии и Турции, чтобы сделать селфи с Криштиану Роналду. В УЕФА заявили, что будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024, чтобы бороться с выбегающими на поле любителями селфи после инцидента с португальцем Криштиану Роналду. Об этом со ссылкой на заявление УЕФА сообщил в соцсети Х журналист Sky News Роб Харрис.

«Будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты. По соображениям безопасности, мы не можем назвать эти конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе и влечет за собой выдворение с арены, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление в правоохранительные органы», — говорится в заявлении УЕФА.

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Накануне 10-летний мальчик по имени Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона, во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Португалии и Турции, которая завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Он это сделал, чтобы сфотографироваться с Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился и его сопроводили за пределы поля, не применяя физической силы.

На нынешнем Евро инцидент с выбегающими на поле болельщиками случались уже не раз.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 меры безопасности Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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