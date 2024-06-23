На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков

Накануне 10-летний мальчик выбежал на поле во время матча Португалии и Турции, чтобы сделать селфи с Криштиану Роналду. В УЕФА заявили, что будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024, чтобы бороться с выбегающими на поле любителями селфи после инцидента с португальцем Криштиану Роналду. Об этом со ссылкой на заявление УЕФА сообщил в соцсети Х журналист Sky News Роб Харрис.

«Будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты. По соображениям безопасности, мы не можем назвать эти конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе и влечет за собой выдворение с арены, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление в правоохранительные органы», — говорится в заявлении УЕФА.

Накануне 10-летний мальчик по имени Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона, во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Португалии и Турции, которая завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Он это сделал, чтобы сфотографироваться с Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился и его сопроводили за пределы поля, не применяя физической силы.

На нынешнем Евро инцидент с выбегающими на поле болельщиками случались уже не раз.