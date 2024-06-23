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Евро-2024 ,  
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Убежавший от охраны ребенок выложил фото с Роналду с матча Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Фото было сделано по ходу матча португальцев с турками. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:0
Криштиану Роналду с Бератом
Криштиану Роналду с Бератом (Фото: Panoramic / Global look press)

Мальчик по имени Берат в соцсетях опубликовал фото, которое он сделал с Криштиану Роналду во время матча сборной Португалии с турками на Евро-2024. Немецкое издание Bild также приводит ссылку на данный аккаунт.

Десятилетний мальчик выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона, во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Турции. Он это сделал, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился и его сопроводили за пределы поля.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Португалии. Матч неоднократно прерывали из-за того, что фанаты прорывали охрану, чтобы сфотографироваться с Роналду, но тот почти во всех случаях отказывал. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча говорил, что частые попытки фанатов сделать фото с Роналду во время матчей его напрягают.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024

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Переводы физлицам
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