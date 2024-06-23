Игрока «Рубина» и сборной Албании Даку дисквалифицировали на два матча Евро

УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро

Футболист сборной Албании Мирлинд Даку выкрикивал в мегафон оскорбления в адрес сербов после матча Евро с Хорватией. УЕФА дисквалифицировал форварда на две игры

Фото: Julian Finney / Getty Images

УЕФА дисквалифицировал албанского форварда Мирлинда Даку на два матча Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после игры с Хорватией. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Албании.

Таким образом, Даку, выступающий за казанский «Рубин», не поможет сборной в третьем матче группового этапа против Испании 24 июня.

Матч группового турнира Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоялся 19 июня.

После игры Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, УЕФА начал расследование этого дела.

Сам футболист 21 июня заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в состоянии аффекта, и извинился за свое поведение. В «Рубине» пообещали, что к Даку будут применены дисциплинарные и финансовые санкции после возвращения в расположение клуба с чемпионата Европы.