 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро

Игрока «Рубина» и сборной Албании Даку дисквалифицировали на два матча Евро
Сюжет
Евро-2024
Футболист сборной Албании Мирлинд Даку выкрикивал в мегафон оскорбления в адрес сербов после матча Евро с Хорватией. УЕФА дисквалифицировал форварда на две игры
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

УЕФА дисквалифицировал албанского форварда Мирлинда Даку на два матча Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после игры с Хорватией. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Албании.

Таким образом, Даку, выступающий за казанский «Рубин», не поможет сборной в третьем матче группового этапа против Испании 24 июня.

Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро
Спорт
Юлиан Нагельсманн

Матч группового турнира Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоялся 19 июня.

После игры Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, УЕФА начал расследование этого дела.

Сам футболист 21 июня заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в состоянии аффекта, и извинился за свое поведение. В «Рубине» пообещали, что к Даку будут применены дисциплинарные и финансовые санкции после возвращения в расположение клуба с чемпионата Европы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Албании по футболу Мирлинд Даку

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» объяснил ругательства в мегафон в адрес сербов на Евро
Спорт
УЕФА начал расследование против Албании и футболиста «Рубина»
Спорт
Агент игрока «Рубина» объяснил поведение албанца «шумом на стадионе»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании Спорт, 17:44
В Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза пострадавших детей Политика, 17:40
В Крыму после атаки на Севастополь объявили 24 июня днем траура Политика, 17:33
Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS Политика, 17:26
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 17:22
УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 17:12
Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю Политика, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 17:08
Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь Политика, 17:01
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 16:51
В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS Политика, 16:46
Бывшая первая ракетка мира снялся с Уимблдона Спорт, 16:43
При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Политика, 16:33
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США Политика, 16:28