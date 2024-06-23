УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро
УЕФА дисквалифицировал албанского форварда Мирлинда Даку на два матча Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после игры с Хорватией. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Албании.
Таким образом, Даку, выступающий за казанский «Рубин», не поможет сборной в третьем матче группового этапа против Испании 24 июня.
Матч группового турнира Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2) состоялся 19 июня.
После игры Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, УЕФА начал расследование этого дела.
Сам футболист 21 июня заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в состоянии аффекта, и извинился за свое поведение. В «Рубине» пообещали, что к Даку будут применены дисциплинарные и финансовые санкции после возвращения в расположение клуба с чемпионата Европы.
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