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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Букмекеры обвалили ставки на результат матча Словакии и Румынии на Евро

Сюжет
Евро-2024
Матч Словакии и Румынии с высокой долей вероятности может завершиться вничью, считают букмекеры. Ничья выведет обе команды из группы Е
Богдан Станчу
Богдан Станчу (Фото: imago sportfotodienst / Global look press)

Коэффициент на ничью в матче чемпионата Европы Словакия — Румыния снизился до рекордно низкого значения.

Перед последним кругом группового раунда у всех команд квартета E, где, кроме вышеперечисленных команд, играют Украина и Бельгия, по три очка — такое происходит впервые в истории Евро. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала. Матч состоится 26 июня.

В ряде букмекерских контор на ничью букмекеры дают 2,05. Таким образом, если вы поставите 100 руб., то ваш выигрыш составит 205 руб. Например, PARI дает на этот результат 2,08, а Лига Ставок — 2.15. Это самые низкие коэффициенты на ничью на Евро-2024.

У некоторых букмекеров коэффициент достигает 1,78 на ничью. В среднем на этом турнире коэффиценты на ничью не падали ниже 3,1.

Румыния займет одно из двух первых мест, если не проиграет Словакии. Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Этого хватит, чтобы выйти в плей-офф по дополнительной квоте для третьих мест.

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Теги
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Евро-2024 сборная Румынии по футболу сборная Словакии по футболу букмекерские конторы Ставки

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