Германия вырвала ничью у Швейцарии и вышла в 1/8 финала Евро с первого места

Германия в концовке вырвала ничью у Швейцарии в матче Евро-2024

Никлас Фюллькруг сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время. В плей-офф Германия теперь сыграет со второй командой из группы С, Швейцария — со второй командой из группы В

Никлас Фюллькруг (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

У швейцарцев гол забил Дан Ндой (28-я минута), у немцев — Никлас Фюллькруг (90+2).

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе.

В параллельном матче Венгрия победила Шотландию со счетом 1:0, забив на 100-й минуте. Венгры набрали три очка и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф, шотландцы завершили борьбу в турнире.

В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).

Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах Европы. Игра со Швейцарией стала для него 18-й на Евро. 38-летний немец побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона.

Основной центральный защитник сборной Германии Жонатан Та получил вторую желтую карточку на турнире и теперь пропустит матч 1/8 финала.