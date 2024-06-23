Германия в концовке вырвала ничью у Швейцарии в матче Евро-2024
Сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.
У швейцарцев гол забил Дан Ндой (28-я минута), у немцев — Никлас Фюллькруг (90+2).
В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе.
В параллельном матче Венгрия победила Шотландию со счетом 1:0, забив на 100-й минуте. Венгры набрали три очка и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф, шотландцы завершили борьбу в турнире.
В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).
Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах Европы. Игра со Швейцарией стала для него 18-й на Евро. 38-летний немец побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона.
Основной центральный защитник сборной Германии Жонатан Та получил вторую желтую карточку на турнире и теперь пропустит матч 1/8 финала.
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