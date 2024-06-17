Флаг России запретили проносить на стадион. Что происходит на Евро-2024

На Евро проходит предпоследний день стартового тура, в котором сборная Украина сыграет с командой Румынии. Что происходит на Евро — об этом в онлайне «РБК Спорт»

Автор гола в матче Сербия — Англия (0:1) Джуд Беллингем на фоне российского флага (Фото: Richard Pelham / Getty Images))

Какие матчи пройдут 17 июня

Румыния — Украина (16:00, Okko)

Бельгия — Словакия (19:00, «Матч ТВ»)

Австрия — Франция (19:00, «Матч ТВ»)

Главные события дня

УЕФА запретил проносить флаги России на первый матч Украины на Евро.

Косовский журналист в прямом эфире спровоцировал сербских фанатов. Теперь сербы требуют лишить его аккредитации.

14:00. Сборная Украины по футболу с вероятностью 48,3% обыграет сборную Румынии в сегодняшнем матче первого тура группы Е на Евро-2024. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Вероятность победы румын суперкомпьютер оценивает в 24,8%, а ничейного результата — в 26,9%.

13:00. УЕФА запретил пронос российских флагов на трибуны на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии. Об этом сообщает AP.

УЕФА заявил, что сотрудники службы безопасности будут отбирать российские флаги на входе и снимать их с трибун.

12:00. Футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА из-за провокации косовского журналиста Арлинда Садику во время матча с Англией на чемпионате Европы, сообщают Novosti.rs.

Уроженец Приштины, футбольный комментатор Садику во время репортажа, стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, повернулся к ним и показал руками двуглавого орла, который есть на гербах Косово и Албании.

«Он оскорбил Сербию, сербских болельщиков, унизил УЕФА и представителей СМИ», — заявил представитель FSS Милан Вукович, добавив, что «провокация на национальном уровне очевидна»

11:00. Российский флаг с надписью «Белгород», появившийся в кадре во время матча открытия Евро между Германией и Шотландией, вывесил 37-летний болельщик московского «Спартака» из Белгородской области. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам фаната (его зовут Василий, фамилию издание не уточняет), он немного опасался, что флаг отнимут, но все прошло спокойно. «Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях», — отметил он. Болельщик отметил, что никто не пытался снять вывешенный на трибуне флаг.

«После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались, — рассказал он. — Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем».

10:00. Украина 17 июня дебютирует на Евро. Ей будет противостоять Румыния, один из аутсайдеров турнира. По «стоимости состава» команда занимает последнее место среди всех участников — €99 млн, что меньше стоимости трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси» (€100).

В первом матче Украина не досчитается ключевого игрока.