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Евро-2024 ,  
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УЕФА запретил проносить флаги России на матч Украины на Евро

УЕФА запретил флаги России на матче Украины на Евро
Сюжет
Евро-2024
Российские флаги были замечены на трибунах во время матча открытия Евро Германия — Шотландия, а также на встрече Сербии с Англией
Российские флаги на матче Cербия - Англия
Российские флаги на матче Cербия - Англия (Фото: Getty Images)

УЕФА запретил пронос российских флагов на трибуны на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии. Об этом сообщает AP.

Игра группы Е пройдет 17 июня в Мюнхене, начало в 16:00 мск.

УЕФА заявил, что сотрудники службы безопасности будут отбирать российские флаги на входе и снимать их с трибун.

Российские флаги были замечены на трибунах во время матча открытия Евро Германия — Шотландия, а также на встрече Сербия — Англия.

Один из флагов (с надписью «Белгород»), как выяснилось, пронес 37-летний фанат «Спартака». Он рассказал, что проблем из-за флага при проходе на стадион у него не возникло, а снять знамя с трибуны никто не пытался.

Сборная России по футболу исключена из международных турниров, поэтому не смогла участвовать в квалификации чемпионата Европы. Однако УЕФА официально не объявлял о запрете на пронос флага на стадионы. В то же время флаги России, Израиля и Палестины запрещены в некоторых фан-зонах, которые находятся в городах Евро.

Ранее флаги сборной России запретили к проносу на Олимпиаде 2024 года в Париже и чемпионате мира в Чехии.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу флаг России

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