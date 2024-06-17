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Евро-2024 ,  
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Украина сыграет с аутсайдером без ведущего игрока. Интриги дня Евро-2024

Украина на Евро-2024 проведет матч против аутсайдера без ключевого игрока
Сюжет
Евро-2024
Получится ли у сборной Украины победить в первом матче на Евро-2024 и сможет ли Франция подтвердить статус фаворита турнира? Чего ждать от четвертого дня чемпионата Европы — в материале «РБК Спорт»
Футболисты сборной Украины
Футболисты сборной Украины (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Румыния — Украина

Время: 16:00 мск (транслирует Okko)

Место: «Мюнхен Арена» (Мюнхен)

Сборная Румынии проводит первый крупный турнир за восемь лет. На Евро-2016 она заняла в группе последнее место, набрав одно очко в трех матчах. Сейчас команда под руководством Эдварда Йорденеску находится в лучшей форме: в квалификации к Евро-2024 румыны ни разу не проиграли, победив шесть раз и сыграв вничью четырежды.

В последний раз румыны проигрывали на международных турнирах в июне 2022-го Черногории (0:3). После этого поражения на счету Румынии пять ничьих и семь побед.

Но на Евро-2023 Румынию все же относят к аутсайдерам. По "стоимости состава" команда занимает последнее место среди всех участников — €99 млн, что меньше стоимости трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Чесли» (€100).

Одной из главных звезд украинской сборной является действующий победитель Лиги чемпионов, вратарь «Реала» Андрей Лунин. Из 12 матчей с ним на воротах украинская команда проиграла только один. При этом Лунин провел шесть «сухих» матчей.

Также за Украину сыграет форвард «Жироны» Артем Довбик, который в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча). В квалификации к Евро-2024 нападающий провел 10 игр, в которых отметился двумя голами.

Перед стартом турнира украинская команда лишилась основного защитника - играющего за «Эвертон» Виталия Миколенко. 11 июня 25-летний футболист получил повреждение голеностопа в товарищеском матче против Молдавии (4:0).

Суперкомпьютер Opta шансы Украины на победу оценивает в 47,4%, Румынии — 25,8%.

По мнению экспертов, Украина должна без проблем выйти в плей-офф. В 1/8 финала она с большой долей вероятности попадет на Нидерланды.

В Румынию же верят не многие. Команде предрекаюь последнее место в группе.

В первых матчах на чемпионатах Европы сборная Румынии не выигрывала ни разу (три поражения и две ничьи).

Бельгия — Словакия

Время: 19:00 (Матч ТВ)

Место: «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)

Сборная Бельгии и Словакии никогда не играли друг с другом на официальных турнирах: были три товарищеских матча, из которых два завершились ничьей и один - победой бельгийцев.

На двух последних чемпионатах Европы Бельгия вылетала на стадии четвертьфинала: в 2016-м ее выбил Уэльс, а на Евро-2020 - Италия. На чемпионате мира 2022 года бельгийцы не смогли выйти из группы.

С февраля 2023 года главным тренером бельгийской национальной команды стал бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско. При новом специалисте сборная провела 14 игр, в которых не потерпела ни одного поражения (10 побед и четыре ничьи).

Словакия в третий раз подряд вышла в финальную часть Евро. Но на обоих предыдущих турнирах команда не смогла выйти из группы, заняв третье место. В квалификации к Евро словацкая команда потерпела лишь два поражения от Португалии (в остальных матчах - семь побед и одна ничья).

По прогнозу Opta, Бельгия выиграет в этом матче с вероятностью 62,6%, а Словакия — 16,8%.

Австрия — Франция

Время: 22:00 (Матч ТВ)

Место: «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)

Сборная Франции является одним из фаворитов турнира. Так, суперкомпьютер статистической компании Gracenote (Nielsen) оценил шансы Франции выиграть Евро в 11,6%, а Opta - в 18,4%. Французы выигрывали чемпионат Европы дважды: в 1984 и 2000 годах.

Однако после приезда в Германию французская команда столкнулась с трудностями. RMC Sport сообщил, что у нескольких человек на следующий день после приезда появились симптомы ОРВИ, у других — мышечные и головные боли. Кто именно заболел, не уточняется. Но врачи говорят, что серьезных проблем со здоровьем у игроков нет. 

Сборная Франции рисковала потерять полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени и хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо из-за травм: Тчуамени пропустил концовку клубного сезона из‑за травмы колена, у Рабьо было мышечное повреждение. Однако 10 июня главный тренер сборной Дидье Дешам заявил, что игроки присоединятся к групповым тренировкам перед стартовым матчем Евро‑2024.

Сборная Австрии, которая вышла в финальную часть турнира со второго места в отборочной группе, не проигрывает на протяжении семи матчей. На Евро-2020 австрийская сборная вышла в 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:2 Италии, которая в итоге выиграла чемпионат.

В очных встречах французы доминируют над австрийцами: в последних десяти матчах сборная Франции проиграла лишь один раз, сыграв два раза вничью и семь раз победив. В последний раз Австрия и Франция встречались в 2022 году в рамках группового этапа Лиги наций: первый матч завершился вничью (1:1), а второй - победой французов (2:0).

Суперкомпьютер Opta прогнозирует, что Франция победит в этом матче с вероятностью 65,8%, Австрия — 15,5%.

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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