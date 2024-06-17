Фанат «Спартака» рассказал, как пронес флаг России на матч открытия Евро

Флаг России с надписью «Белгород» появился на двух играх Евро

Российские флаги на матче открытия Евро 2024 Германия — Шотландия

Российский флаг с надписью «Белгород», появившийся в кадре во время матча открытия Евро между Германией и Шотландией, вывесил 37-летний болельщик московского «Спартака» из Белгородской области. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По слова фаната (его зовут Василий, фамилию издание не уточняет), он немного опасался, что флаг отнимут, но все прошло спокойно. «Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях», — отметил он.

Болельщик отметил, что никто не пытался снять вывешенный на трибуне флаг.

«После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались, — рассказал он. — Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем».

В пятницу, 14 июня, на матче открытия турнира между сборными Германии и Шотландии на трибунах стадиона в Мюнхене были замечены российские флаги.

В конце первого тайма при счете 2:0 в пользу хозяев Евро (итоговый счет — 5:1) в ворота шотландцев назначили пенальти. Во время видеоповтора нарушения в кадр попали два российских флага. Их также можно было разглядеть перед исполнением самого 11-метрового. На одном из флагов была надпись «Белгород».

Этот же флаг был вывешен и на воскресной игре группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Сербии (1:0). Также на трибунах можно было заметить и другие флаги России, в том числе с надписями «Йошкар-Ола» и «Нерчинск».

Сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах, поэтому не приняла участие в отборе на Евро-2024. При этом в УЕФА официально не объявляли о запрете на пронос флага на стадионы. В то же время флаги России, Израиля и Палестины запрещены в некоторых фан-зонах, которые находятся в городах Евро.

Ранее флаги сборной России запретили к проносу на Олимпиаде 2024 года в Париже и чемпионате мира по хоккею в Чехии.