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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу в первом матче Евро

Суперкомпьютер Opta: Украина выиграет первый матч на Евро с вероятностью 48,3%
Сюжет
Евро-2024
По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Украины в два раза выше, чем Румынии
Футболисты сборной Украины
Футболисты сборной Украины (Фото: Global Look Press)

Сборная Украины по футболу с вероятностью 48,3% обыграет сборную Румынии в сегодняшнем матче первого тура группы Е на Евро-2024. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Вероятность победы румын суперкомпьютер оценивает в 24,8%, а ничейного результата — в 26,9%.

Букмекеры тоже более высоко оценивают шансы Украины. В среднем на ее победу они дают коэффициент 1,9 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 900 руб.). Победа сборной Румынии (коэффициент 4,7) при аналогичных условиях принесет чистыми 3700 руб.

Где в России смотреть трансляции матчей группового этапа Евро-2024
Спорт
Фото:Tom Weller / dpa / Global Look Press

Матч, который начнется в 16:00 мск, пройдет на стадионе «Мюнхен Арена». Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис ОККО.

Сборная Румынии впервые за последние восемь лет приехала на крупный международный турнир. На последнем для себя Евро в 2016 году команда смогла набрать лишь одно очко в трех матчах и заняла последнее место в группе. На Евро-2024 сборную Румынии относят к главным аутсайдерам.

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Спорт
Футболисты сборной Украины

Среди главных звезд сборной Украины — действующий победитель Лиги чемпионов, вратарь «Реала» Андрей Лунин, а также лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик, забивший за «Жирону» 24 мяча в минувшем сезоне первенства, и самой дорогой футболист Восточной Европы Михаил Мудрик, который перешел из «Шахтера» в «Челси» за €100 млн с учетом бонусов.

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Авторы
Теги
При участии
Ярослав Гронский
сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Футбол Евро-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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