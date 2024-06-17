На форме Украины на матч Евро с Румынией указали ошибочное название стадиона

На форме сборной Украины для матча Евро с Румынией допустили ошибку

На украинской форме указано коммерческое название арены в Мюнхене, хотя во время турнира она называется Munich Football Arena. Ранее на этой форме также разглядели флаг Бельгии вместо Румынии, но украинцы объяснили это освещением

Фото: Телеграм-канал УАФ

На форме сборной Украины на матч группового этапа Евро-2024 с Румынией неправильно написали название стадиона — на экипировке указана Allianz Arena, которая по правилам УЕФА во время турнира называется Munich Football Arena.

Фотографии формы опубликованы в телеграм-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Упоминания компаний и спонсоров запрещены во время матчей под эгидой УЕФА, поэтому из названия мюнхенской арены на время турнира убрали немецкую страховую компанию Allianz.

Ранее к другим фотографиям формы, опубликованным в превью к матчу, возникли претензии из-за цветов румынского флага, который скорее напоминал бельгийский. Пресс-атташе УАФ Александр Глывинский объяснил это особенностями передачи цвета из-за освещения и заявил, что на форме все напечатано правильно.

Матч группы E Румыния — Украина пройдет в понедельник, начало в 16:00 мск.