На форме сборной Украины для матча Евро с Румынией допустили ошибку
На форме сборной Украины на матч группового этапа Евро-2024 с Румынией неправильно написали название стадиона — на экипировке указана Allianz Arena, которая по правилам УЕФА во время турнира называется Munich Football Arena.
Фотографии формы опубликованы в телеграм-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Упоминания компаний и спонсоров запрещены во время матчей под эгидой УЕФА, поэтому из названия мюнхенской арены на время турнира убрали немецкую страховую компанию Allianz.
Ранее к другим фотографиям формы, опубликованным в превью к матчу, возникли претензии из-за цветов румынского флага, который скорее напоминал бельгийский. Пресс-атташе УАФ Александр Глывинский объяснил это особенностями передачи цвета из-за освещения и заявил, что на форме все напечатано правильно.
Матч группы E Румыния — Украина пройдет в понедельник, начало в 16:00 мск.
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