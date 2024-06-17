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Евро-2024 ,  
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Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов

Бельгия из-за двух отмененных голов сенсационно проиграла Словакии на Евро
Сюжет
Евро-2024
Матч во Франкфурте завершился со счетом 1:0 в пользу Словакии. У лидера бельгийцев Ромелу Лукаку отменили два гола во втором тайме. Доменико Тедеско проиграл первый матч во главе Бельгии
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборная Бельгии уступила команде Словакии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 1:0 в пользу словаков, у которых на седьмой минуте забил Иван Шранц.

У бельгийцев после видеопросмотра отменили гол Ромелу Лукаку на 56-й минуте. У лидера бельгийцев по ходу матча было несколько опасных моментов, но он их не реализовал.

Еще один гол Лукаку отменили на 86-й минуте, также после видеопросмотра — Лоис Опенда сыграл рукой.

Бельгийцы владели мячом 60% времени и нанесли 16 ударов по воротам против десяти у словаков, подсчитала Opta.

Доменико Тедеско, в 2019–2021 годах руководивший «Спартаком», потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии, в которую он пришел в 2023 году.

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Бельгийцы и словаки впервые встречались друг с другом в соревновательном матче, три предыдущие встречи были товарищескими (две ничьи и победа бельгийцев).

Бельгия играла без вратаря Тибо Куртуа, который в прошлом году порвал крестообразную связку.

Бельгия не реализовала свои последние 47 ударов на чемпионатах мира и Евро, в том числе 11 явных моментов.

Лукаку — лучший бомбардир Бельгии на крупных турнирах, забивший 11 голов в 22 матчах. В квалификации Евро он стал лучшим бомбардиром — на его счету 14 голов в восьми играх, он забивал в среднем каждые 39 минут.

Словаки выиграли всего третий матч на Евро из восьми, а до встречи с бельгийцами не забивали в четырех последних матчах из пяти.

Ранее в группе E сборная Румынии разгромила команду Украины со счетом 3:0.

В следующем туре словаки сыграют с украинцами 21 июня, а 22 июня — бельгийцы с румынами.

В группе E с тремя очками лидирует Румыния, на втором месте Словакия (3), на третьем — Бельгия (0), замыкает квартет Украина (0). В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу

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