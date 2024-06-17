Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов
Сборная Бельгии уступила команде Словакии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 1:0 в пользу словаков, у которых на седьмой минуте забил Иван Шранц.
У бельгийцев после видеопросмотра отменили гол Ромелу Лукаку на 56-й минуте. У лидера бельгийцев по ходу матча было несколько опасных моментов, но он их не реализовал.
Еще один гол Лукаку отменили на 86-й минуте, также после видеопросмотра — Лоис Опенда сыграл рукой.
Бельгийцы владели мячом 60% времени и нанесли 16 ударов по воротам против десяти у словаков, подсчитала Opta.
Доменико Тедеско, в 2019–2021 годах руководивший «Спартаком», потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии, в которую он пришел в 2023 году.
Бельгийцы и словаки впервые встречались друг с другом в соревновательном матче, три предыдущие встречи были товарищескими (две ничьи и победа бельгийцев).
Бельгия играла без вратаря Тибо Куртуа, который в прошлом году порвал крестообразную связку.
Бельгия не реализовала свои последние 47 ударов на чемпионатах мира и Евро, в том числе 11 явных моментов.
Лукаку — лучший бомбардир Бельгии на крупных турнирах, забивший 11 голов в 22 матчах. В квалификации Евро он стал лучшим бомбардиром — на его счету 14 голов в восьми играх, он забивал в среднем каждые 39 минут.
Словаки выиграли всего третий матч на Евро из восьми, а до встречи с бельгийцами не забивали в четырех последних матчах из пяти.
Ранее в группе E сборная Румынии разгромила команду Украины со счетом 3:0.
В следующем туре словаки сыграют с украинцами 21 июня, а 22 июня — бельгийцы с румынами.
В группе E с тремя очками лидирует Румыния, на втором месте Словакия (3), на третьем — Бельгия (0), замыкает квартет Украина (0). В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
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